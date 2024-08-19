Goldman снижает оценку вероятности рецессии в США

Goldman Sachs считает, что рецессия в США в ближайшие 12 месяцев может начаться с вероятностью в 20%, изменив прогноз с 25% после выхода данных занятости и розничных продаж, пишет Reuters.

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Прогноз Goldman Sachs

Ранее в августе брокерская компания резко повысила оценку шансов на рецессию с 15% из-за скачка уровня безработицы до 3-летнего пика в июле.

«Теперь мы полагаем, что вероятность снизилась с 25% до 20% главным образом потому, что данные за июль и начало августа, опубликованные после 2 августа, не отражают никаких признаков рецессии», — написал главный экономист Goldman Sachs по США Ян Хатциус в записке для клиентов, опубликованной в субботу.

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Хатциус добавляет, что вероятность рецессии в США будет снижена до 15%, если данные рынка труда за август будут достаточно хорошими.

Кроме того, Goldman Sachs по-прежнему ожидает, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании, но не исключает снижения на 50 базисных пунктов, если трудовая статистика не оправдает ожиданий.

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