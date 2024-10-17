Швейцария запретила банкам пользоваться «альтернативами SWIFT»

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В частности, среди принятых мер есть запрет на использование банками некоторых специальных систем обмена сообщениями для платежных транзакций, которые являются альтернативой SWIFT.

«Использование определенных специализированных финансовых сервисов обмена сообщениями для платежных операций (то есть альтернатив SWIFT) будет запрещено для банков», — говорится в сообщении властей.

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В нем отсутствует прямое указание на запрет использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка россии, однако ограничения против нее были введены ранее Евросоюзом в рамках последнего пакета антироссийских санкций.

Также в сообщении указано, что власти Швейцарии ввели новые правила, которые запрещают поставщикам криптовалютных услуг участвовать в операциях, поддерживающих российскую оборонную промышленность.

Напомним

Ранее в этом году Швейцария уже присоединилась к некоторым мерам из 14-го пакета. В частности, страна поддержала запрет, касающийся эмбарго на российские алмазы. В настоящее время в санкционном списке Швейцарии находятся около 2250 физических лиц, компаний, он идентичен списку ЕС, говорится в сообщении.

Евросоюз ввел санкции против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС), сервиса финансовых сообщений, разработанного Центробанком россии, в конце июня 2024 года в рамках 14-го пакета санкций.

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Организациям ЕС, работающим за пределами россии, будет запрещено подключаться к СПФС или аналогичным службам обмена финансовыми сообщениями. Кроме того, операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют СПФС за пределами россии.

СФПС была создана в 2014 году — система задумывалась в качестве альтернативы SWIFT в условиях санкционных рисков. Она начала активно расширяться после отключения крупнейших российских банков от международной платежной системы, которая обеспечивала передачу данных и платежей между россией и иностранными кредитными организациями.