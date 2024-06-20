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20 июня 2024, 16:38 Читати українською

Евросоюз хочет запретить компаниям за пределами рф подключаться к российскому аналогу SWIFT

Европейский Союз в рамках 14-го пакета санкций против россии планирует запретить компаниям ЕС, работающим за пределами россии, напрямую подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), пишет Bloomberg со ссылкой на документ.

Европейский Союз (ЕС) в рамках 14-го пакета санкций против России планирует запретить компаниям ЕС, работающим за пределами России, напрямую подключаться к российскому аналогу SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), пишет Bloomberg со ссылкой на документ.
Фото:depositphotos

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Полный запрет

ЕС также хочет ввести запрет для компаний ЕС на транзакции с торгующимися на бирже организациями, использующими данную систему для обхода санкций.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, новые санкции будут направлены против «теневой банковской сети за рубежом», не раскрывая подробности. Послы стран Евросоюза уже согласовали 14-й пакет ограничений. Теперь пакет должен быть официально одобрен государствами-членами ЕС, прежде чем он вступит в силу. В ходе этого процесса также могут быть внесены изменения, напоминает Bloomberg.

Напомним

В начале июня о том, что страны «Большой семерки» и Европейского союза рассматривают возможность введения ограничительных мер против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT, со ссылкой на источники также сообщало агентство Bloomberg.

СПФС (Система передачи финансовых сообщений) — это российская система, разработанная Центральным банком россии как альтернатива международной системе SWIFT. Она была создана в ответ на возможное отключение российских банков от SWIFT из-за санкций в 2014 году.

Система позволяет банкам и другим финансовым учреждениям в россии и за ее пределами безопасно обмениваться финансовыми сообщениями, а также обеспечивает обработку и передачу данных по внутренним и международным операциям.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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