За прошедший месяц украинцы приобрели почти 1,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 8% меньше по сравнению с сентябрем 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Авто из Китая: что выбирали украинцы в сентябре
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Из этого количества: новых — 911 ед. (+3%); б/у — 265 ед. (-34%) ед. Итак, автомобили китайского происхождения охватили 16% сентябрьского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» составляла 1,6%. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 81%.
Самые популярные модели новых легковушек из Китая
- ZEEKR 001 — 109 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 103 ед.;
- HONDA M-NV — 102 ед.;
- BYD Song Plus — 102 ед.;
- NISSAN Ariya — 74 ед.;
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Самые популярные модели подержанных легковушек
- ZEEKR 001 — 40 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.4 — 26 ед.;
- HONDA M-NV — 24 ед.;
- CHERY EQ1 — 22 ед.;
- BYD Song Plus — 16 ед.
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Источник: Минфин
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