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16 октября 2024, 9:44 Читати українською

Bloomberg: Китай вводит налог на доходы от зарубежных инвестиций

Китай намерен ввести налог на прибыль от инвестиций за рубежом для сверхбогатых людей, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

Китай намерен ввести налог на прибыль от инвестиций за рубежом для сверхбогатых людей, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноПо словам собеседников агентства, в последние месяцы местные налоговые органы вызывали некоторых состоятельных людей в крупных китайских городах на встречи для оценки потенциальных платежей, в том числе задолженностей за прошлые годы.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

По словам собеседников агентства, в последние месяцы местные налоговые органы вызывали некоторых состоятельных людей в крупных китайских городах на встречи для оценки потенциальных платежей, в том числе задолженностей за прошлые годы. Некоторым из них было предложено провести эту оценку самостоятельно.

Как отмечает Bloomberg, китайцы могут столкнуться с налогом на прибыль от инвестиций в размере до 20%, а некоторым также грозят штрафы за просроченные платежи.

Неясно, на кого именно распространяются эти меры и как долго они продлятся, говорят собеседники агентства.

Читайте: Инвесторы ждут новых стимулов в Китае

По их словам, у некоторых из «попавших под подозрение» китайцев было не менее $10 млн в офшорных активах, а другие были акционерами компаний, зарегистрированных в Гонконге и США. Хотя местные законы всегда предусматривали, что резиденты должны облагаться налогом на доходы по всему миру, включая прибыль от инвестиций, до недавнего времени это редко соблюдалось, отметили источники Bloomberg.

Введение таких мер подчеркивает растущую потребность правительства Китая в расширении источников дохода, в том числе на фоне падения продаж земли. Мера также согласуется с кампанией президента КНР Си Цзиньпина с названием «Общее процветание», которая направлена на более равномерное распределение богатства в стране. Налоговое управление Китая не ответило на запрос Bloomberg.

При этом в рамках Единого стандарта отчетности (Common Reporting Standard, CRS) Китай в течение последних шести лет автоматически обменивается информацией с почти 150 юрисдикциями о счетах, принадлежащих лицам, облагаемым налогами в каждой стране-участнице.

«У Китая уже есть сокровищница данных CRS, которую налоговые органы могут с легкостью использовать для выявления возможностей для сбора налогов», — рассказал Bloomberg заместитель председателя Deloitte China Патрик Ип. В КНР «потенциал индивидуальных налоговых проверок, по сравнению с налоговыми проверками предприятий, будет расти», предположил эксперт.

Налоговые доходы Китая с января по август 2024-го упали на 2,6% по сравнению с прошлым годом и составили около 14,8 трлн юаней.

Доходы от продажи государственных земель тем временем упали на 25% — до 2 трлн юаней, а налоговые поступления сократились на 5,3%.

С конца сентября китайские власти объявили о целом ряде стимулирующих мер, направленных на оживление экономики, пишет Bloomberg. В том числе они пообещали предпринять самые масштабные за последние годы усилия по обмену забалансового долга местных органов власти, чтобы облегчить их финансовое бремя.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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