Инвесторы ждут новых стимулов в Китае

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 октября 2024, 10:48 Читати українською

Инвесторы ждут новых стимулов в Китае

Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней ($283 млрд) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней. Об этом сообщает Bloomberg.

Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней ($283 млрд) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые стимулы

Ожидается, что финансирование поступит в виде государственных облигаций. Цель поддержки укажет, куда правительство планирует направить экономику после многих лет долгового роста из-за инвестиций, в частности, в недвижимость и инфраструктуру.

Китай уже снизил процентные ставки и увеличил поддержку рынков недвижимости и акций в рамках ряда шагов, о которых было объявлено в конце сентября. Но инвесторы требуют фискальных вмешательств, которые, по мнению экономистов, имеют решающее значение для повышения доверия.

В апреле-июне валовой внутренний продукт Китая рос самыми низкими темпами за последние пять кварталов. Данные с тех пор свидетельствуют о том, что внутренний спрос остается подавленным, а дефляция показывает признаки спиралевидного роста на фоне вялых потребительских и деловых настроений.

Что тормозит китайскую экономику

Фискальная политика в 2024 году пока тормозит экономику: за первые восемь месяцев общие бюджетные расходы сократились почти на 3% по сравнению с предыдущим годом, что значительно отстает от планируемого увеличения, предусмотренного в мартовском бюджетном отчете правительства.

Китай уже запланировал продать почти 9 трлн юаней новых государственных облигаций в этом году, чтобы помочь покрыть значительный дефицит государственных расходов согласно годовому бюджету. Любая новая квота сверх этой суммы должна быть утверждена Всекитайским собранием народных представителей или их исполнительным органом — Постоянным комитетом.

Использование неиспользованных квот на выпуск облигаций, сэкономленных в предыдущие годы, обычно не требует одобрения национальных законодательных органов. По официальным данным, по состоянию на конец 2023 года центральное и провинциальные правительства располагают около 2 трлн юаней таких неиспользованных квот, которые могут быть использованы до конца года.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами