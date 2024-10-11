Инвесторы и аналитики ожидают, что Китай выделит до 2 трлн юаней ($283 млрд) на новые фискальные стимулы, поскольку Пекин стремится поддержать свою экономику и повысить доверие к ней. Об этом сообщает Bloomberg.
Инвесторы ждут новых стимулов в Китае
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Новые стимулы
Ожидается, что финансирование поступит в виде государственных облигаций. Цель поддержки укажет, куда правительство планирует направить экономику после многих лет долгового роста из-за инвестиций, в частности, в недвижимость и инфраструктуру.
Китай уже снизил процентные ставки и увеличил поддержку рынков недвижимости и акций в рамках ряда шагов, о которых было объявлено в конце сентября. Но инвесторы требуют фискальных вмешательств, которые, по мнению экономистов, имеют решающее значение для повышения доверия.
В апреле-июне валовой внутренний продукт Китая рос самыми низкими темпами за последние пять кварталов. Данные с тех пор свидетельствуют о том, что внутренний спрос остается подавленным, а дефляция показывает признаки спиралевидного роста на фоне вялых потребительских и деловых настроений.
Что тормозит китайскую экономику
Фискальная политика в 2024 году пока тормозит экономику: за первые восемь месяцев общие бюджетные расходы сократились почти на 3% по сравнению с предыдущим годом, что значительно отстает от планируемого увеличения, предусмотренного в мартовском бюджетном отчете правительства.
Китай уже запланировал продать почти 9 трлн юаней новых государственных облигаций в этом году, чтобы помочь покрыть значительный дефицит государственных расходов согласно годовому бюджету. Любая новая квота сверх этой суммы должна быть утверждена Всекитайским собранием народных представителей или их исполнительным органом — Постоянным комитетом.
Использование неиспользованных квот на выпуск облигаций, сэкономленных в предыдущие годы, обычно не требует одобрения национальных законодательных органов. По официальным данным, по состоянию на конец 2023 года центральное и провинциальные правительства располагают около 2 трлн юаней таких неиспользованных квот, которые могут быть использованы до конца года.
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