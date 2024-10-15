Пенсия в Украине: Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен

По состоянию на 1 октября 2024 пенсии более 10 тысяч грн получали 1 313 274 украинцев. Это составляет 12,7% от общего количества пенсионеров (10 342 593 человека). Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

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Отмечается, что большая часть украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен:

до 3000 грн — 25,8%, 2 667 096 человек, средняя пенсия — 2 761,66 грн,

от 3001 до 4000 грн — 17,3%, 1 795 235 человек, средняя пенсия — 3 544,92 грн,

от 4001 до 5000 грн — 18,6%, 1 922 339 человек, средняя пенсия — 4 414,30 грн,

от 5001 до 10000 грн — 25,6%, 2 644 649 человек, средняя пенсия — 6 860,60 грн,

свыше 10 000 грн — 12,7%, 1 313 27 человек, средняя пенсия — 15 354,09 грн.

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Средний размер пенсии

Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7% до 5 851,86 грн. Отметим, что инфляция в Украине с начала 2024 года составила 6,5%.

Регионы

Средние пенсии в регионах Украины разные, самые высокие в Киеве (7 971,08 грн), самые низкие — в Тернопольской области (4 460,51 грн).