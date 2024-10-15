Кабинет Министров сократил срок срочного оформления и обмена паспорта гражданина Украины с 10 до 7 рабочих дней. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В Украине сократили срок срочного оформления паспорта
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«Внесены изменения в приложение „Перечень административных услуг в сфере миграции и их стоимость“. выезда за границу и установлена ее стоимость в зависимости от срочности», — заявил Мельничук.
Сокращен срок с 10 до 7 рабочих дней предоставления административной услуги срочного оформления (в том числе вместо утраченного или похищенного) и обмена паспорта гражданина Украины, кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые.
Напомним
«Минфин» писал, что в Украине с 7 октября подорожало оформление паспортов.
Источник: Минфин
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