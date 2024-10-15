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15 октября 2024, 17:44 Читати українською

россия готова допустить падение рубля до 100 за доллар — Bloomberg

Российский рубль движется к отметке 100 за доллар, и на этот раз власти, похоже, смирились с тем, что рубль достигнет уровня, который ранее вызвал жесткие ответные меры, сообщает Bloomberg.

Российский рубль движется к отметке 100 за доллар, и на этот раз власти, похоже, смирились с тем, что рубль достигнет уровня, который ранее вызвал жесткие ответные меры, сообщает Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто происходит с рублемОслабление рубля сейчас не вызывает беспокойства и пойдет на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году, сказали два информированных источника на условиях анонимности.
Фото: depositphotos

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Что происходит с рублем

Ослабление рубля сейчас не вызывает беспокойства и пойдет на пользу государственному бюджету на фоне планов увеличения расходов в следующем году, сказали два информированных источника на условиях анонимности. Чиновники готовы позволить рублю достичь отметки в 100 долларов за доллар, сказали собеседники.

Банк россии возлагается на межбанковские операции для расчета курса рубля с тех пор, как мосбиржа приостановила торги долларами и евро в результате американских санкций, введенных в июне.

Санкционные меры усилили дефицит иностранной валюты и, по данным центрального банка, рубль сейчас примерно на 9% слабее, чем в последний торговый день на бирже.

12 октября истек срок, установленный США для прекращения сделок на бирже.

«В нынешней ситуации 100 рублей за доллар не так страшно, хотя и имеет определенный инфляционный эффект», — говорит Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник Банка россии.

Читайте: Курская операция обвалила российский рубль

Предыстория

В прошлом году рубль дважды преодолевал отметку в 100 за доллар. Центральный банк отреагировал на это повышением ключевой процентной ставки на 350 базисных пунктов на экстренном заседании в августе прошлого года. Затем в октябре правительство ввело более жесткие меры контроля за движением капитала, требуя от 43 групп экспортеров репатриировать 80% валютной выручки и почти всю ее продать за рубли на внутреннем рынке.

Прогнозы Министерства экономики показывают, что правительство планирует ослабление валюты: чиновники ожидают, что в 2025 году за доллар будут давать в среднем 96,5 рубля по сравнению с 91,2 этого года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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