Теневая экономика стоит бюджету 420 миллиардов — Гетманцев

В Украине в начале этого года в тени находилось 500 млрд грн не задекларированных налогов. После проделанной работы может быть где-то 420−430 млрд грн. Об этом в интервью ЭП рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Теневая экономика

«Мы считаем, что в тени примерно половина экономики, но есть отрасли, например, торговля, где 60−70%», — отметил Гетманцев.

По его словам, если сравнить поступления от НДС за 8 месяцев 2021 с поступлениями за аналогичный период 2024 года, то они выросли на 73%. Это значительно превышает инфляцию, а с учетом падения экономики — абсолютно нормальные цифры.

«На 14,2% у нас увеличилась налоговая эффективность — это показатель, который позволяет нам рассчитать, сколько на объем налогооблагаемых операций уплачивается сумма НДС. Для алкоголя налоговая эффективность в 2021 году составила 5,1%, а на сегодняшний день — 7%. В абсолютных цифрах — это „плюс“ 1,2 миллиарда за 8 месяцев года. Выручка легальных алкогольных напитков выросла на 28%», — рассказал депутат.

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