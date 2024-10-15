Мировые продажи электромобилей выросли на 30,5% в сентябре в годовом исчислении. В лидерах Китай, а Европа показывает признаки восстановления, передает Reuters, ссылаясь на данные исследовательской компании Rho Motion.
Мировые продажи электрокаров выросли на 30,5% в сентябре. Лидирует — Китай
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Как изменились продажи
В сентябре во всем мире было продано 1,69 млн электромобилей — как полностью электрических (BEV), так и гибридов (PHEV).
Продажи в Китае в сентябре подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, в то время как в Соединенных Штатах и Канаде они выросли на 4,3% — до 0,15 млн автомобилей.
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Рост на рынке США был медленным и устойчивым в преддверии выборов 5 ноября, что затрудняет прогнозирование будущих тенденций в стране, также сообщил агентству Reuters менеджер по обработке данных Чарльз Лестер.
Китайские автопроизводители, в свою очередь, сейчас стремятся увеличить свои продажи в ЕС, несмотря на импортные пошлины в размере до 45% и на фоне снижения мирового спроса на электромобили.
Комментарии - 1
Що собі думає ЄС — то загадка.
Але в цілому, зростання продажів все ще тішить — хоч і в Китаї, але на світовий попит на нафту це все одно впливає.