Мировые продажи электрокаров выросли на 30,5% в сентябре. Лидирует — Китай

Мировые продажи электромобилей выросли на 30,5% в сентябре в годовом исчислении. В лидерах Китай, а Европа показывает признаки восстановления, передает Reuters, ссылаясь на данные исследовательской компании Rho Motion.

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Как изменились продажи

В сентябре во всем мире было продано 1,69 млн электромобилей — как полностью электрических (BEV), так и гибридов (PHEV).

Продажи в Китае в сентябре подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, в то время как в Соединенных Штатах и Канаде они выросли на 4,3% — до 0,15 млн автомобилей.

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Рост на рынке США был медленным и устойчивым в преддверии выборов 5 ноября, что затрудняет прогнозирование будущих тенденций в стране, также сообщил агентству Reuters менеджер по обработке данных Чарльз Лестер.

Китайские автопроизводители, в свою очередь, сейчас стремятся увеличить свои продажи в ЕС, несмотря на импортные пошлины в размере до 45% и на фоне снижения мирового спроса на электромобили.