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15 октября 2024, 14:52 Читати українською

Мировые продажи электрокаров выросли на 30,5% в сентябре. Лидирует — Китай

Мировые продажи электромобилей выросли на 30,5% в сентябре в годовом исчислении. В лидерах Китай, а Европа показывает признаки восстановления, передает Reuters, ссылаясь на данные исследовательской компании Rho Motion.

Мировые продажи электромобилей выросли на 30,5% в сентябре в годовом исчислении.
Фото: depositphotos

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Как изменились продажи

В сентябре во всем мире было продано 1,69 млн электромобилей — как полностью электрических (BEV), так и гибридов (PHEV).

Продажи в Китае в сентябре подскочили на 47,9% и достигли 1,12 млн автомобилей, в то время как в Соединенных Штатах и Канаде они выросли на 4,3% — до 0,15 млн автомобилей.

Читайте: ЕС введет пошлины до 45% на электромобили из Китая — Bloomberg

Рост на рынке США был медленным и устойчивым в преддверии выборов 5 ноября, что затрудняет прогнозирование будущих тенденций в стране, также сообщил агентству Reuters менеджер по обработке данных Чарльз Лестер.

Китайские автопроизводители, в свою очередь, сейчас стремятся увеличить свои продажи в ЕС, несмотря на импортные пошлины в размере до 45% и на фоне снижения мирового спроса на электромобили.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
15 октября 2024, 15:12
#
Якщо коротко — це капець. Весь західний світ ниє останні 20 років про кліматичні зміни, зелений курс, квоти СО2. І що ми бачимо. З 1,69 млн електромобілів 1,12 млн продано в Китаї. І лише 500 тис у всьому іншому світі. І це при тому, що Китаю чхати на екологію. Він керується виключно економічними критеріями і зниженням залежності від нафти.
Що собі думає ЄС — то загадка.
Але в цілому, зростання продажів все ще тішить — хоч і в Китаї, але на світовий попит на нафту це все одно впливає.
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