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4 октября 2024, 17:03 Читати українською

ЕС введет пошлины до 45% на электромобили из Китая — Bloomberg

В пятницу, 4 октября, страны Европейского Союза проголосовали за введение тарифов до 45% на электромобили из Китая, что может усилить напряженность в торговле с Пекином. Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу, 4 октября, страны Европейского Союза проголосовали за введение тарифов до 45% на электромобили из Китая, что может усилить напряженность в торговле с Пекином.
Фото: freepik.com

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Еврокомиссия теперь сможет приступить к введению пошлин, которые будут действовать в течение пяти лет. Десять стран-членов ЕС проголосовали за повышение пошлин, в то время как Германия и четыре других выступили против, а 12, в том числе Испания, воздержались.

Новые пошлины составят 35% для производителей электромобилей, экспортирующих свои автомобили из Китая. Они будут дополнять действующую ставку в 10%.

Решение ЕС было принято после того, как расследование обнаружило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность. Пекин отрицает это заявление и угрожал своими пошлинами на европейские молочные продукты, бренди, свинину и автомобильный сектор.

ЕС и Китай будут продолжать переговоры по поиску альтернативы тарифам. Обе стороны изучают возможность достижения согласия по механизму контроля за ценами и объемами экспорта вместо пошлин.

Падение продаж в ЕС

Дополнительные пошлины уже замедлили темпы роста китайских автопроизводителей в Европе, их продажи в августе упали на 48% до минимума за 18 месяцев.

Этот регион является желаемым направлением для китайских производителей, поскольку электромобили продаются в относительно большом количестве и по гораздо более высоким ценам, чем на других экспортных рынках.

За последние 3 года доля проданных в ЕС электромобилей, произведенных в Китае, выросла примерно с 3% до более чем 20%. На китайские бренды приходится около 8% этой доли рынка, а международные компании, экспортирующие авто из Китая, включая Tesla, занимают сдачу.

Однако, по словам аналитика инвестиционной компании Daiwa Securities Кевина Лау, повышение пошлин в Европе будет иметь «незначительное влияние» на китайских производителей, потому что на этот регион приходится лишь доля их общих продаж.

По его оценкам, Европа принесла от 1 до 3% общих продаж BYD, Zhejiang Geely Holding Group и SAIC Motor Corp. в первые четыре месяца этого года.

Беспокойство немецких автопроизводителей

В то время как Брюссель стремится к равным условиям для европейских компаний, немецкие автопроизводители озабочены обратным ударом, который может усугубить проблемы, которые они уже испытывают на своем самом важном рынке во всем мире.

Mercedes-Benz Group AG и BMW AG давили на Берлин, чтобы тот проголосовал против повышения пошлин, и призвали ЕС к переговорам с Пекином.

Немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, Mercedes и BMW, больше пострадают от торгового спора, поскольку в 2023 году на Китай приходилась примерно треть продаж их автомобилей.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
4 октября 2024, 18:40
#
Торговельні війни.
+
0
neverice
neverice
4 октября 2024, 19:21
#
І втратить на закупівлі нафти більше, ніж на гіпотетичних втратах від продажів власних електромобілів. Бо кожен непроданий електромобіль — то мінус $1000 в рік за нафту.
І всі ці гроші прямо чи опосередковано підуть до росії…
+
0
Rubi0
Rubi0
4 октября 2024, 20:18
#
По сути это признание их качества
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