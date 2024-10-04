ЕС введет пошлины до 45% на электромобили из Китая — Bloomberg

В пятницу, 4 октября, страны Европейского Союза проголосовали за введение тарифов до 45% на электромобили из Китая, что может усилить напряженность в торговле с Пекином. Об этом сообщает Bloomberg.

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Еврокомиссия теперь сможет приступить к введению пошлин, которые будут действовать в течение пяти лет. Десять стран-членов ЕС проголосовали за повышение пошлин, в то время как Германия и четыре других выступили против, а 12, в том числе Испания, воздержались.

Новые пошлины составят 35% для производителей электромобилей, экспортирующих свои автомобили из Китая. Они будут дополнять действующую ставку в 10%.

Решение ЕС было принято после того, как расследование обнаружило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность. Пекин отрицает это заявление и угрожал своими пошлинами на европейские молочные продукты, бренди, свинину и автомобильный сектор.

ЕС и Китай будут продолжать переговоры по поиску альтернативы тарифам. Обе стороны изучают возможность достижения согласия по механизму контроля за ценами и объемами экспорта вместо пошлин.

Падение продаж в ЕС

Дополнительные пошлины уже замедлили темпы роста китайских автопроизводителей в Европе, их продажи в августе упали на 48% до минимума за 18 месяцев.

Этот регион является желаемым направлением для китайских производителей, поскольку электромобили продаются в относительно большом количестве и по гораздо более высоким ценам, чем на других экспортных рынках.

За последние 3 года доля проданных в ЕС электромобилей, произведенных в Китае, выросла примерно с 3% до более чем 20%. На китайские бренды приходится около 8% этой доли рынка, а международные компании, экспортирующие авто из Китая, включая Tesla, занимают сдачу.

Однако, по словам аналитика инвестиционной компании Daiwa Securities Кевина Лау, повышение пошлин в Европе будет иметь «незначительное влияние» на китайских производителей, потому что на этот регион приходится лишь доля их общих продаж.

По его оценкам, Европа принесла от 1 до 3% общих продаж BYD, Zhejiang Geely Holding Group и SAIC Motor Corp. в первые четыре месяца этого года.

Беспокойство немецких автопроизводителей

В то время как Брюссель стремится к равным условиям для европейских компаний, немецкие автопроизводители озабочены обратным ударом, который может усугубить проблемы, которые они уже испытывают на своем самом важном рынке во всем мире.

Mercedes-Benz Group AG и BMW AG давили на Берлин, чтобы тот проголосовал против повышения пошлин, и призвали ЕС к переговорам с Пекином.

Немецкие автопроизводители, включая Volkswagen, Mercedes и BMW, больше пострадают от торгового спора, поскольку в 2023 году на Китай приходилась примерно треть продаж их автомобилей.