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15 октября 2024, 14:13 Читати українською

Гетманцев объяснил, почему налоги повысили «задним числом»

Верховная Рада вынуждена была повысить налоги «задним числом» из-за «исключительности обстоятельств». Об этом в интервью ЭП рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Верховная Рада вынуждена была повысить налоги «задним числом» из-за «исключительности обстоятельств».
Фото: sluga-narodu.com

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«В сентябре-октябре мы были перед дилеммой: либо вводим в действие закон с ноября и поднимаем ставки еще больше (потому что сумма потребности никуда не девается), либо все же делаем это первым октября. Ну, и из этих двух очень-очень плохих» решений выбрали то, которое нам показалось менее плохим

Я бы не хотел здесь юридических дискуссий, потому что они меня дискредитируют. Почему? Потому что я все же доктор юридических наук, и я точно знаю, что это нарушение. То есть так поступать не надо", — отметил Гетманцев.

В то же время, по его словам, если снять вопрос о конституционности или неконституционности, то закон конституционный.

«Есть решение, которым Конституционный суд прояснил, что означает обратное действие во времени. И он отметил, что это касается тех случаев, когда нормы регулируют начавшиеся отношения и были завершены до даты вступления в силу нормы», — подчеркнул он.

«Если мы говорим о третьем или четвертом квартале, то здесь отношения точно не завершены. Но действительно, это плохое решение. То есть, здесь у нас нет дискуссии», — добавил глава налогового комитета ВР.

Читайте: Рада приняла закон об историческом увеличении налогов

Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФЛП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.

Позже Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших законопроект № 11416-д о повышении налогов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+26
TAN72
TAN72
15 октября 2024, 14:26
#
Тем местом думает🤔
+
0
potator
potator
15 октября 2024, 14:31
#
Тот случай когда папа неизвестен (в народе космонавт)
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