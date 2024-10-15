Гетманцев объяснил, почему налоги повысили «задним числом»

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«В сентябре-октябре мы были перед дилеммой: либо вводим в действие закон с ноября и поднимаем ставки еще больше (потому что сумма потребности никуда не девается), либо все же делаем это первым октября. Ну, и из этих двух очень-очень плохих» решений выбрали то, которое нам показалось менее плохим

Я бы не хотел здесь юридических дискуссий, потому что они меня дискредитируют. Почему? Потому что я все же доктор юридических наук, и я точно знаю, что это нарушение. То есть так поступать не надо", — отметил Гетманцев.

В то же время, по его словам, если снять вопрос о конституционности или неконституционности, то закон конституционный.

«Есть решение, которым Конституционный суд прояснил, что означает обратное действие во времени. И он отметил, что это касается тех случаев, когда нормы регулируют начавшиеся отношения и были завершены до даты вступления в силу нормы», — подчеркнул он.

«Если мы говорим о третьем или четвертом квартале, то здесь отношения точно не завершены. Но действительно, это плохое решение. То есть, здесь у нас нет дискуссии», — добавил глава налогового комитета ВР.

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Напомним

10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11416-д о повышении налогов. В то же время, депутаты не проголосовали правку, которая повышала военный сбор с доходов физлиц и его введение для ФЛП. Не поддержал парламент и повышение военного сбора для военных, которое осталось на уровне 1,5%.

Позже Верховная Рада отклонила все 13 постановлений, блокировавших законопроект № 11416-д о повышении налогов.