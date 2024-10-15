США могут ограничить экспорт чипов ИИ от Nvidia и AMD в некоторые страны

США рассматривают возможность ограничения экспорта чипов ИИ от Nvidia и AMD в некоторые страны, сообщает Bloomberg.

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Что известно

Официальные лица страны сейчас пересматривают политику в отношении чипов ИИ, уделяя особое внимание Ближнему Востоку. Но пока неясно, будут ли введены соответствующие меры в период президентства Джо Байдена.

Представители администрации Байдена обсудили ограничение продаж передовых чипов искусственного интеллекта от Nvidia Corp. и других американских компаний в зависимости от страны, сообщили источники агентства, знакомые с этим вопросом. Этот шаг ограничит возможности искусственного интеллекта в некоторых странах.

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По словам людей, которые рассказали о частных беседах на условиях анонимности, новый подход установит максимальный размер экспортных лицензий для определенных стран в интересах национальной безопасности.

Чиновники сосредоточены на странах Персидского залива, которые проявляют растущий интерес к центрам обработки данных с использованием искусственного интеллекта и имеют достаточно средств для их финансирования.

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