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1 августа 2024, 19:05 Читати українською

США хотят ограничить Китаю доступ к чипам для ИИ — Bloomberg

США рассматривают возможность одностороннего ограничения доступа Китая к чипам памяти искусственного интеллекта (ИИ) и оборудования, способного производить эти полупроводники, уже в следующем месяце. Об этом сообщает Bloomberg.

США рассматривают возможность одностороннего ограничения доступа Китая к чипам памяти искусственного интеллекта и оборудования, способного производить эти полупроводники, уже в следующем месяце.
Фото: SK Hynix

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Ограничения направлены на то, чтобы американская компания Micron Technology и ведущие южнокорейские производители чипов памяти SK Hynix и Samsung Electronics не снабжали китайских фирм так называемые чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM). Эти три компании доминируют на мировом рынке HBM-чипов.

Администрация президента США Джо Байдена работает над несколькими ограничениями, направленными на удержание критических технологий от китайских производителей, включая ограничения на продажу оборудования для производства чипов. Новые правила будут касаться микросхем памяти искусственного интеллекта.

Если ограничения будут введены, они коснутся чипов HBM2 и более современных моделей, включая HBM3 и HBM3E, а также оборудование для их производства. Чипы HBM необходимы для работы ускорителей искусственного интеллекта, таких как предлагающие Nvidia и AMD.

Компания Micron Technology почти не пострадает, поскольку производитель микросхем в Бойсе, штат Айдахо, воздержался от продаж своей HBM-продукции Китая после того, как Пекин запретил его чипы памяти использовать в критической инфраструктуре в 2023 году.

Однако непонятно, какие полномочия будут использовать США для ограничения южнокорейских компаний.

Одним из вариантов является правило о прямом иностранном продукте (FDPR), позволяющее Вашингтону вводить контроль над продуктами иностранного производства, использующими даже незначительное количество американских технологий.

И SK Hynix и Samsung используют программное обеспечение и оборудование для проектирования чипов от американских компаний Cadence Design Systems и Applied Materials.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
R S
R S
1 августа 2024, 19:08
#
Вы не поверите, но Китай сам производит чипы для ИИ.
Забавно, да?
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