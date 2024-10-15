В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV). Об этом пишет «Укравтопром».
В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары
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Где самые большие показатели по регистрациям электрокаров
- Львовская область — 605 ед. (91% б/у);
- город Киев — 584 ед. (61% б/у);
- Киевская обл. — 333 ед. (65% б/у);
- Днепропетровская обл. — 303 ед. (70% б/у);
- Одесская обл. — 241 ед. (80% б/у).
Читайте: Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%. Самые популярные электромобили августа
Самые популярные авто в регионах
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской области был Zeekr 001. Бестселлером Львовской области стал BYD Song Plus. В Днепропетровской области — Honda M-NV. В Одесской обл. — VW ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в Киеве и области.
- Tesla Model 3 — на Львовщине.
- Nissan Leaf — на Днепропетровщине и Одесской области.
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Источник: Минфин
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