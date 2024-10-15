В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары

В сентябре украинский автопарк пополнили около 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV). Об этом пишет «Укравтопром».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где самые большие показатели по регистрациям электрокаров

Львовская область — 605 ед. (91% б/у);

город Киев — 584 ед. (61% б/у);

Киевская обл. — 333 ед. (65% б/у);

Днепропетровская обл. — 303 ед. (70% б/у);

Одесская обл. — 241 ед. (80% б/у).

Читайте: Спрос на электрокары в Украине вырос на 68%. Самые популярные электромобили августа

Самые популярные авто в регионах

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской области был Zeekr 001. Бестселлером Львовской области стал BYD Song Plus. В Днепропетровской области — Honda M-NV. В Одесской обл. — VW ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто: