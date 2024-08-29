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29 августа 2024, 13:53 Читати українською

Акции NVIDIA упали почти на 7% после разочаровывающих прогнозов

Акции производителя чипов NVIDIA (NVDA) в среду, 28 августа, подешевели почти на 7%, до $116,91, на постмаркете на бирже NASDAQ. В ходе вечерней сессии снижение котировок достигало 8%.

Акции производителя чипов NVIDIA (NVDA) в среду, 28 августа, подешевели почти на 7%, до $116,91, на постмаркете на бирже NASDAQ.
Фото: depositphotos

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Падение капитализации

Капитализация NVIDIA упала примерно на $200 млрд после выхода квартальных результатов и прогнозов на третий квартал, подсчитал Reuters.

Акции несколько других крупных технологических компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта — Broadcom, AMD, Microsoft и Amazon, — потеряли в общей сложности около $100 млрд рыночной стоимости.

Отчет компании

NVIDIA представила финансовые результаты за третий квартал. Компания оправдала или превзошла оценки аналитиков почти по всем показателям, однако прогнозы и новости о проблемах с производством новых чипов Blackwell разочаровали инвесторов, сообщил Bloomberg.

Читайте: CEO Nvidia продал акции компании на рекордную сумму в преддверии обвала рынка

Выручка производителя микросхем NVIDIA во втором квартале продолжила расти, увеличившись на 122% в годовом исчислении. Однако темпы роста снизились — последние три квартала рост выручки превышал 200%. В частности, выручка американского производителя графических процессоров за предыдущий квартал увеличилась на 262%.

Выручка NVIDIA во втором квартале составила $30,04 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков на уровне $28,7 млрд. Выручка от подразделения дата-центров увеличилась на 154% по сравнению с прошлым годом — до $26,2 млрд.

Около 40% выручки NVIDIA поступает от крупных операторов центров обработки данных, таких как Alphabet и Google, которые вкладывают десятки миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Игровые чипы принесли компании $2,9 млрд.
В третьем финансовом квартале компания прогнозирует рост выручки на 80% по сравнению с кварталом прошлого года (до $32,5 млрд) плюс-минус 2%. Средняя оценка аналитиков, по данным LSEG, была на уровне $31,8 млрд. При этом, как пишет Bloomberg, самая высокая оценка составляла $37,9 млрд.

Скорректированную валовую рентабельность компания ожидает на уровне 75% плюс-минус 50 б.п. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 75,5%.

Чистая прибыль компании увеличилась на 168%, до $16,6 млрд. Скорректированная прибыль составила $0,68 на акцию по сравнению с прогнозом $0,64 на акцию. Совет директоров также одобрил дополнительный выкуп акций на сумму $50 млрд. Компания выплатит дивиденды за второй квартал в размере $0,01 на одну акцию.

Напомним

Напомним, что в июне Nvidia провела дробление акций (сплит) и после этого бумаги стали дешевле в десять раз, но общая капитализация не снизилась, поскольку акционеры получили дополнительно 10 акций за 1.

NVIDIA была основана в 1993 году. Сначала она разрабатывала и продавала графические процессоры. Со временем компания трансформировалась, перейдя к сложным вычислительным платформам и суперкомпьютерам.

Кроме того, она стала продавать чипы для майнинга криптовалюты и услуги облачной подписки. Сейчас крупнейшим и наиболее важным бизнесом компании являются продажи оборудования для центров обработки данных. Это направление включает в себя чипы для технологий искусственного интеллекта, а также множество дополнительных компонентов, необходимых для работы больших серверов с ИИ.

Онлайн-курсы для инвесторов

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
29 августа 2024, 14:05
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Поки ви писали новину, пре-маркет вже підкорегував падіння і зараз лише -4%.

> проте прогнози та новини про проблеми з виробництвом нових чіпів Blackwell розчарували інвесторів

Це маячня. По-перше, гайданс краще ніж прогноз аналітиків. По-друге, з Blackwell немає особливих проблем і NVIDIA прогнозує прибуток в декілька мільярдів від реалізації Blackwell в четвертому кварталы.
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