Блокировка активов клиентов компании «Фридом финанс Украина» могла нанести его клиентам ущерб на 160 млн грн. Об этом говорится в заявлении инициативной группы пострадавших клиентов «Фридом финанс», имеющемся в распоряжении ЭП.
Клиенты «Фридом финанс» оценили свои убытки из-за блокирования активов в 160 миллионов
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Заявление инвесторов
«Беспрецедентная служебная халатность и некомпетентность НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) привели к потере украинскими инвесторами более 160 миллионов гривен», — говорится в заявлении инвесторов.
В частности, из-за блокирования их активов, а также отсутствия наработанного механизма, позволяющего клиентам подсанкционного брокера принять участие в реструктуризации Украиной своего долга по еврооблигациям, они не смогли получить плату за согласие (около 1,25% от стоимости евробондов), а также не могут претендовать на новые еврооблигации с погашением в 2034—2035 годах.
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Кроме этого, по данным Национального банка Украины, Министерство финансов уже полностью погасило 21 из 26 типов облигаций внутреннего государственного займа, которые были в собственности клиентов «Фридом финанс Украина». Средства от погашения остаются заблокированными, так что клиенты не могут ни реинвестировать эти средства в новые облигации государства, ни распоряжаться ими каким-либо иным образом.
«Инициативная группа также обращается к Президенту Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Назначение и увольнение председателя и членов НКЦБФР относятся к полномочиям Президента, и сейчас, как никогда, нужно немедленное вмешательство для защиты прав тысяч инвесторов, вложивших свои деньги в поддержку государства», — говорится в заявлении.
Пострадавшие инвесторы также отмечают, что планируют подавать иски в суд, чтобы потребовать компенсацию за ущерб.
Предыстория
Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украина СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с рф издательства.
Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, «не выступивших в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументов по каждым конкретным компаниям тогда не приводилось.
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Скорее всего, ограничения в отношении Фридом Финанса вводились из-за связей с россией. Именно в россии компания начинала работу, и этот рынок называли вторым среди важнейших для холдинга. Также основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином россии, хотя незадолго после начала полномасштабной войны сменил паспорт на казахский.
Власти применили к подсанкционным компаниям широкий перечень мер, а именно:
- блокировка активов;
- полное прекращение торговых сделок;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;
- запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.
Реагируя на санкции, НКЦБФР приостановила лицензию Фридом Финанс. В то же время проблема возникла из-за того, что ограничения касались не только счетов непосредственно брокера, но и его клиентов.
Их средства и ценные бумаги оказались заблокированными.
Комментарии - 2
А транзит росіянської нафти та газу протягом всього періоду повномасштабного вторгнення з 2022 року і по нині, вважається зв`язками з росією чи «це інше»?
В принципі, новина для тих, хто вважає доброю ідеєю тримати кошти в Україні, купувати облігації Україні, як овдп так і оздп, а також депозити. В новині описано майбутнє таких недалекоглядних інвесторів і виражена конкретна цифра реальних збитків реальних інвесторів, просто через забаганку «влади».
Оскільки як блокувати людям рахунки у Фрідом Фінанс Україна через зв`язки з рф — це владі ок,
блокувати рахунки в Моноінвест котрий співпрацював з Exante через зв`язки з рф — це владі ок,
а як надавати по суті на пряму гроші рф за транзит російської нафти та газу через територію України, під час війни — це «інше» і взагалі «навіщо ви кажете це в публічному просторі» :)
А чому РНБО не застосовує санкції проти «Укрнафти» та «Оператор ГТС України», котрі платять і дають заробляти росії під час війни, на транзиті російської нафти та російського газу до ЄС ?)))))0)0))))0))0)0))
Чи накачувати росію під час війни проти України, це не відноситься до «виступу на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України»
Як ми можемо вимагати застосовувати проти рф якісь санкції, когось засуджувати за те, що вони щось купують в рф і мають торгівлю з рф, якщо ми ж самі надаємо рф мільярди доларів під час війни, бо ні для кого не секрет, що основний прибуток рф отримує з газу і нафти, а з ними воюємо, але в цей же час ми транзитом переправляємо російський газ та нафту, надаючи росії по суті можливі на нас же заробляти мільярди, котрі відомо куди підуть під час війни :)
Тобто, з одного боку ми оремо про кордони 91го року, а з іншого ми накачуємо рф мільярдами, котрі підуть на ракети, котрі будуть летіти на українські міста, в цьому полягає вся «геніальність» нашої недовлади.