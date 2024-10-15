Клиенты «Фридом финанс» оценили свои убытки из-за блокирования активов в 160 миллионов

Блокировка активов клиентов компании «Фридом финанс Украина» могла нанести его клиентам ущерб на 160 млн грн. Об этом говорится в заявлении инициативной группы пострадавших клиентов «Фридом финанс», имеющемся в распоряжении ЭП.

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Заявление инвесторов

«Беспрецедентная служебная халатность и некомпетентность НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку) привели к потере украинскими инвесторами более 160 миллионов гривен», — говорится в заявлении инвесторов.

В частности, из-за блокирования их активов, а также отсутствия наработанного механизма, позволяющего клиентам подсанкционного брокера принять участие в реструктуризации Украиной своего долга по еврооблигациям, они не смогли получить плату за согласие (около 1,25% от стоимости евробондов), а также не могут претендовать на новые еврооблигации с погашением в 2034—2035 годах.

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Кроме этого, по данным Национального банка Украины, Министерство финансов уже полностью погасило 21 из 26 типов облигаций внутреннего государственного займа, которые были в собственности клиентов «Фридом финанс Украина». Средства от погашения остаются заблокированными, так что клиенты не могут ни реинвестировать эти средства в новые облигации государства, ни распоряжаться ими каким-либо иным образом.

«Инициативная группа также обращается к Президенту Украины с просьбой вмешаться в эту ситуацию. Назначение и увольнение председателя и членов НКЦБФР относятся к полномочиям Президента, и сейчас, как никогда, нужно немедленное вмешательство для защиты прав тысяч инвесторов, вложивших свои деньги в поддержку государства», — говорится в заявлении.

Пострадавшие инвесторы также отмечают, что планируют подавать иски в суд, чтобы потребовать компенсацию за ущерб.

Предыстория

Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украина СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с рф издательства.

Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, «не выступивших в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументов по каждым конкретным компаниям тогда не приводилось.

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