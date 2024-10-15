Шри-Ланка подаст заявку на присоединение к БРИКС

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По словам министра иностранных дел Шри-Ланки Виджитха Герата, заявка подчеркивает намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.

А вот секретарь Министерства иностранных дел Аруни Виджевардане заявил, что его страна формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который пройдет в российской Казани 23−24 октября.

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Справка

Шри-Ланка — страна, расположенная на одноименном острове, ранее известном как Цейлон. Находится к югу от Индии в Индийском океане и была бывшей британской колонией. В результате серии ошибок в экономической политике последних лет Шри-Ланка оказалась в экономической и политической зависимости от Китая.

БРИКС — это международное объединение пяти стран: Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки. Это группа стран с быстро растущими экономиками, направленная на укрепление экономического сотрудничества, увеличение политического влияния на международной арене и развитие альтернативных финансовых механизмов, не зависящих от Запада, таких как МВФ и Всемирный банк.