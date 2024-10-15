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15 октября 2024, 9:28 Читати українською

Шри-Ланка подаст заявку на присоединение к БРИКС

Шри-Ланка решила официально подать заявку на членство в международном объединении БРИКС. Туда входит Бразилия, россия, Индия, Китай и Южная Африка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Morning.

Шри-Ланка решила официально подать заявку на членство в международном объединении БРИКС.
Фото: depositphotos

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Подробности

По словам министра иностранных дел Шри-Ланки Виджитха Герата, заявка подчеркивает намерение Шри-Ланки укреплять связи с развивающимися экономиками и диверсифицировать свои многосторонние отношения.

А вот секретарь Министерства иностранных дел Аруни Виджевардане заявил, что его страна формально подаст заявку на членство во время саммита БРИКС, который пройдет в российской Казани 23−24 октября.

Читайте: Сербия рассматривает присоединение к БРИКС вместо вступления в ЕС

Справка

Шри-Ланка — страна, расположенная на одноименном острове, ранее известном как Цейлон. Находится к югу от Индии в Индийском океане и была бывшей британской колонией. В результате серии ошибок в экономической политике последних лет Шри-Ланка оказалась в экономической и политической зависимости от Китая.

БРИКС — это международное объединение пяти стран: Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки. Это группа стран с быстро растущими экономиками, направленная на укрепление экономического сотрудничества, увеличение политического влияния на международной арене и развитие альтернативных финансовых механизмов, не зависящих от Запада, таких как МВФ и Всемирный банк.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Strain
Strain
15 октября 2024, 10:49
#
Мне понравился последний абзац в «Справке от Минфина».
Если его прочесть складывается впечатление что это лучшее международное объединение и жаль что Украина не там. А зависит от этого чертового запада и МВФ.
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