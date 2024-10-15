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15 октября 2024, 8:47 Читати українською

Последние часы из коллекции Медведчука ушли с молотка за 285 тысяч

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало через аукцион на «Prozorro.Продажи» последние наручные часы из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи.

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало через аукцион на «Prozorro.
Фото: prozorro.sale

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Подробности

Аукцион 14 октября прошел на снижение цены. При стартовой стоимости лота свыше 461 231 грн. его продали за 285 000 грн.

Это наручные часы Dolce & Gabbana в корпусе круглой формы из желтого металла и ремешком черного цвета. На нем есть следы ношения (потертости ремешка и легкие царапины на корпусе).

Фото: prozorro.sale

Читайте: АРМА продало в первый день аукциона 8 часов Медведчука на почти 3,6 миллиона

Напомним

Самым дорогим лотом из всех часов Медведчука стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.

«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 октября 2024, 8:57
#
И что?
А что с гардеробом этого гражданина?
Дожились!
Теперь в стране в новостных изданиях обсуждают факт продажи часов?
Расскажите лучше, куда делся «золотой» батон и те поддоны американских денег о которых писали еще в 2014 году. (или кто все это присвоил)
+
0
potator
potator
15 октября 2024, 9:42
#
Все сеня на забор потратил
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