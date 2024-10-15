Последние часы из коллекции Медведчука ушли с молотка за 285 тысяч

Национальное агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало через аукцион на «Prozorro.Продажи» последние наручные часы из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.Продажи.

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Подробности

Аукцион 14 октября прошел на снижение цены. При стартовой стоимости лота свыше 461 231 грн. его продали за 285 000 грн.

Это наручные часы Dolce & Gabbana в корпусе круглой формы из желтого металла и ремешком черного цвета. На нем есть следы ношения (потертости ремешка и легкие царапины на корпусе).

Фото: prozorro.sale

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Напомним

Самым дорогим лотом из всех часов Медведчука стали часы марки «Patek Philippe», которые были реализованы за 1 271 503 грн.

«Минфин» публиковал фото самых дорогих часов Медведчука, выставленных на продажу.