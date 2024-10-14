В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.
Топ-5 авто у частных и корпоративных клиентов
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Как изменился рынок
По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.
Топ-5 популярных моделей
- Toyota RAV-4 — 241 ед.;
- Mazda CX5 — 145 ед.;
- Hyundai Tucson — 115 ед.;
- Zeekr 001 — 103 ед.;
- KIA Sportage — 99 ед.
Читайте: В сентябре самые новые авто покупали в Киеве и еще четырех регионах. Самые популярные модели
У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
- Renault Duster — 413 ед.;
- Toyota Hilux — 140 ед.;
- Skoda Octavia — 91 ед;
- Skoda Karoq — 87 ед.;
- Skoda Kodiaq — 69 ед.
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Источник: Минфин
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https://www.unian.ua/economics/energetics/do-5−6-bude-nedoliv-paliva-na-vsih-zapravkah-zasnovnik-grupi-praym-dmitro-leushkin-12784851.html