Топ-5 авто у частных и корпоративных клиентов

В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

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Как изменился рынок

По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.

Топ-5 популярных моделей

Toyota RAV-4 — 241 ед.;

Mazda CX5 — 145 ед.;

Hyundai Tucson — 115 ед.;

Zeekr 001 — 103 ед.;

KIA Sportage — 99 ед.

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У юридических лиц наибольшим спросом пользовались: