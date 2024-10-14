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14 октября 2024, 9:58 Читати українською

Топ-5 авто у частных и корпоративных клиентов

В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юрлица. Об этом сообщает Укравтопром.

В сентябре украинский автопарк пополнили 5,7 тыс.
Фото: toyota.ua

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Как изменился рынок

По сравнению с сентябрем 2023 года продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка уменьшились на 7%. В то же время продажи юрлицам выросли на 15%.

Топ-5 популярных моделей

  • Toyota RAV-4 — 241 ед.;
  • Mazda CX5 — 145 ед.;
  • Hyundai Tucson — 115 ед.;
  • Zeekr 001 — 103 ед.;
  • KIA Sportage — 99 ед.

Читайте: В сентябре самые новые авто покупали в Киеве и еще четырех регионах. Самые популярные модели

У юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

  • Renault Duster — 413 ед.;
  • Toyota Hilux — 140 ед.;
  • Skoda Octavia — 91 ед;
  • Skoda Karoq — 87 ед.;
  • Skoda Kodiaq — 69 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
14 октября 2024, 11:51
#
«До 5−6% буде недолив палива на всіх заправках», — засновник групи «Прайм» Дмитро Леушкін.
https://www.unian.ua/economics/energetics/do-5−6-bude-nedoliv-paliva-na-vsih-zapravkah-zasnovnik-grupi-praym-dmitro-leushkin-12784851.html
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