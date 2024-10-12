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12 октября 2024, 9:00 Читати українською

Девальвация гривны в 2025 году будет не выше 10% — эксперт

Финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема, несмотря на имеющиеся риски, у Нацбанка достаточно валютных резервов, поэтому темпы девальвации гривны за год вряд ли будут более 10% — до 44−46 грн/$. Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

Финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема, несмотря на имеющиеся риски, у Нацбанка достаточно валютных резервов, поэтому темпы девальвации гривны за год вряд ли будут более 10% — до 44−46 грн/$.

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«Что касается курса на 2025-й, не думаю, что темпы девальвации за год будут более 10%. То есть можно прогнозировать курс на уровне 44−46 грн/$», — сказал он.

Но добавил, что это возможно при условии, что не будет чрезвычайных событий, поддержка со стороны партнеров будет продолжаться, фронт будет держаться благодаря силам обороны, а энергетика «не отключится совсем».

На фоне этого, по его мнению, более привлекательным для населения будет инвестировать в гривневые инструменты, которые, как и в этом году, будут интереснее.

Потому что в случае осуществления планов даже депозиты под 12%, с которых нужно уплатить налоги, все равно будут более или менее приемлемыми на фоне уровней девальвации и инфляции.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Prya
Prya
12 октября 2024, 9:10
#
А если Дональд выиграет? Он уже сравнялся с Камалой. Курс никого тогда не станет интересовать уже?
+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
12 октября 2024, 10:08
#
Це лише «ДЕМОкратичні го**оЗМІ» пишуть, що Трамп зрівнявся з Махакалою, а в незалежних американських опитуваннях за Трампа більше 70%, десь приблизно, як Зе і По в 19-му.
+
0
SergS7
SergS7
12 октября 2024, 10:32
#
У США провели загальнонаціональне опитування напередодні виборів президента
Кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця республіканців Дональда Трампа серед потенційних виборців на 4%. Про це повідомляє The Hill.
У США оголосили результати загальнонаціонального опитування Economist/YouGov. За Гарріс віддали б голоси 49%, за Трампа — 45% опитаних. Віцепрезидентка також випереджає експрезидента на 3 відсоткових пункти серед зареєстрованих виборців (47% проти 44%). При цьому 5% зареєстрованих виборців ще не визначилися, за кого голосуватимуть
+
0
SergS7
SergS7
12 октября 2024, 10:36
#
Деякі банки дають 15% по гривня-депозиту до оподаткування. Це чистими десь на 2% вище планованої девальвації
+
+15
Max55
Max55
12 октября 2024, 12:49
#
Там и 2 % не будет …Налогообложение на депозиты с октября
23 % .
+
+60
Karin77
Karin77
12 октября 2024, 10:49
#
Успокаивают, чтобы люди валюту не покупали, а оставались в гривне…😘
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