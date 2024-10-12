Финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема, несмотря на имеющиеся риски, у Нацбанка достаточно валютных резервов, поэтому темпы девальвации гривны за год вряд ли будут более 10% — до 44−46 грн/$. Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.
Девальвация гривны в 2025 году будет не выше 10% — эксперт
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«Что касается курса на 2025-й, не думаю, что темпы девальвации за год будут более 10%. То есть можно прогнозировать курс на уровне 44−46 грн/$», — сказал он.
Но добавил, что это возможно при условии, что не будет чрезвычайных событий, поддержка со стороны партнеров будет продолжаться, фронт будет держаться благодаря силам обороны, а энергетика «не отключится совсем».
На фоне этого, по его мнению, более привлекательным для населения будет инвестировать в гривневые инструменты, которые, как и в этом году, будут интереснее.
Потому что в случае осуществления планов даже депозиты под 12%, с которых нужно уплатить налоги, все равно будут более или менее приемлемыми на фоне уровней девальвации и инфляции.
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Кандидатка на посаду президента США від демократів Камала Гарріс випереджає висуванця республіканців Дональда Трампа серед потенційних виборців на 4%. Про це повідомляє The Hill.
У США оголосили результати загальнонаціонального опитування Economist/YouGov. За Гарріс віддали б голоси 49%, за Трампа — 45% опитаних. Віцепрезидентка також випереджає експрезидента на 3 відсоткових пункти серед зареєстрованих виборців (47% проти 44%). При цьому 5% зареєстрованих виборців ще не визначилися, за кого голосуватимуть
23 % .