Девальвация гривны в 2025 году будет не выше 10% — эксперт

Финансовая политика Украины сейчас стабильна и предсказуема, несмотря на имеющиеся риски, у Нацбанка достаточно валютных резервов, поэтому темпы девальвации гривны за год вряд ли будут более 10% — до 44−46 грн/$. Об этом в интервью LIGA.net рассказал президент инвестгруппы УНИВЕР Тарас Козак.

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«Что касается курса на 2025-й, не думаю, что темпы девальвации за год будут более 10%. То есть можно прогнозировать курс на уровне 44−46 грн/$», — сказал он.

Но добавил, что это возможно при условии, что не будет чрезвычайных событий, поддержка со стороны партнеров будет продолжаться, фронт будет держаться благодаря силам обороны, а энергетика «не отключится совсем».

На фоне этого, по его мнению, более привлекательным для населения будет инвестировать в гривневые инструменты, которые, как и в этом году, будут интереснее.

Потому что в случае осуществления планов даже депозиты под 12%, с которых нужно уплатить налоги, все равно будут более или менее приемлемыми на фоне уровней девальвации и инфляции.