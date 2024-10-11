BTC упал ниже $59 000, в Южной Корее рассмотрят отмену запрета на криптовалютные ETF: что нового

Цена биткоина в моменте опустилась ниже $59 000

Вчера вечером цена первой криптовалюты в моменте упала до $58 930. Впоследствии актив возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин стоит примерно $60 690. В сутки актив снизился на 0,46%, за неделю — на 1,46%.

Суточный объем ликвидаций по фьючерсным контрактам составляет более $197 млн. с превалированием длинных позиций. Большая часть — $93,5 млн — приходится на криптовалютную биржу Binance.

Из кошелька исчезло $36 миллионов из-за подписания фишинговой транзакции

Неизвестный адрес потерял около 15 079 fwDETH из-за подписания фишинговой транзакции. На тот момент активы оценивались около $36 млн.

Эксперты Lookonchain считают, что кошелек может принадлежать инвестиционной компании Continue Capital.

Чтобы избежать фишинга, не кликайте на неизвестные ссылки и не подтверждайте незнакомые запросы на подпись.

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В Южной Корее рассмотрят вопрос об отмене запрета на криптовалютные ETF

В Южной Корее будет рассмотрен вопрос об отмене запрета на криптовалютные биржевые фонды (ETF). Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ежегодный аудит Комиссии по финансовым услугам (FCS).

Местный регулятор также сообщил, что сформирует комитет по виртуальным активам для предоставления политических рекомендаций по криптовалютному рынку. В сообщении говорится, что в нем примут участие девять экспертов из разных регулирующих органов.

Также в стране планируется разрешить открывать криптовалютные счета для корпораций.

Кроме того, Комиссия по финансовым услугам объявила, что проверка отчетов операторов криптоплатформ о продолжении деятельности проводится без проблем.

Ранее глава Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи Ким Бен Хван заявил, что регулятор намерен проанализировать ситуацию с монопольным положением на местном крипторынку биржи Upbit. Политик считает, что монопольная система Upbit сформировалась после заключения делового партнерства с банком K Bank.

Проект сыновей Трампа хочу привлечь $300 миллионов путем продажи токенов

Проект World Liberty Financial, к созданию которого причастны сыновья политика Дональда Трампа, планирует привлечь $300 млн за отметки в $1,5 млрд. Об этом сообщает The Block со ссылкой на дорожную карту протокола.

Средства будут получены путем продажи токенов управления WLFI. Предполагается, что команда проекта реализует 20% предложения в период с 14 по 20 октября 2024 года с полностью разведенной оценкой в $1,5 млрд.

Вероятно, это только первый раунд продаж. Согласно токеномике World Liberty Financial, для этих целей предусмотрена доля в 63% от предложения.

К покупке WLFI будут допущены только аккредитованные инвесторы из США. Ранее команда проекта заявила о том, что в whitelist зарегистрировались тысячи пользователей.

Конкретно сам WLFI является токеном управления. При этом передача активов будет заблокирована на срок 12 месяцев, даже если кворум решит обратное, говорится в токеномике.

Проект представляет собой лендинговый протокол на базе Aave V3 в сети Scroll, решении второго уровня блокчейна Ethereum. При этом платформа передаст организации Aave DAO 7% предложения.

Следующая фаза дорожной карты — листинг на централизованных биржах и выпуск дебетовой карты. Также разработчики планируют создать площадку для расчетов в стейблкоинах.