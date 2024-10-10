В Украине планируют легализовать криптовалюту в следующем году — Гетманцев

В первой половине 2025 года в Украине планируется легализовать криптовалюту. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью YouTube-каналу ASATrепс.

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По его словам, сейчас идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине. Этим занимается НБУ в сотрудничестве с МВФ.

«У нас будет конкретная официальная позиция от экспертов МВФ по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее соответствующим образом», — рассказал Гетманцев.

Льгот на крипту не будет

Народный депутат отрицал появление каких-либо льгот на криптовалюту.

«Будет обычное налогообложение по модели налогообложения сделок от ценных бумаг — когда облагается налогом инвестиционная прибыль», — отметил он.