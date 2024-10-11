В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Об этом сообщает Укравтопром.
В сентябре больше всего новые авто покупали в Киеве и еще четырех регионах. Самые популярные модели
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% сентябрьских продаж новых легковых автомобилей.
Детали
- За месяц в столице приобрели — 1987 авто. (на 2% больше, чем в прошлом).
- В Киевской области было зарегистрировано — 559 ед. (+9%).
- Регистрация в Днепропетровской области получили 356 авто. (-18%).
- В Харьковской области — 330 ед. (+16%).
- Во Львовской области — 293 ед. (-2%).
Читайте также: В Украине вырос спрос на гибридные авто. Топ-3 гибридов, которые выбирают украинцы
Самые популярные модели
Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевской обл. и Львовской области был Renault Duster.
В Днепропетровской области лидерская позиция принадлежала кроссоверу Mazda CX5.
В Харьковской области — Citroen C-Elysee.
Автогражданка: Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Комментарии