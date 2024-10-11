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11 октября 2024, 11:19 Читати українською

В сентябре больше всего новые авто покупали в Киеве и еще четырех регионах. Самые популярные модели

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Об этом сообщает Укравтопром.

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, а также Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области.
Фото: freepik.com

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Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% сентябрьских продаж новых легковых автомобилей.

Детали

  • За месяц в столице приобрели — 1987 авто. (на 2% больше, чем в прошлом).
  • В Киевской области было зарегистрировано — 559 ед. (+9%).
  • Регистрация в Днепропетровской области получили 356 авто. (-18%).
  • В Харьковской области — 330 ед. (+16%).
  • Во Львовской области — 293 ед. (-2%).

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Самые популярные модели

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевской обл. и Львовской области был Renault Duster.

В Днепропетровской области лидерская позиция принадлежала кроссоверу Mazda CX5.

В Харьковской области — Citroen C-Elysee.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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