Самая большая прямая иностранная инвестиция в Украину: Группа компаний DVL получит финансирование на $435 млн

Группа компаний DVL, включающая компании Датагруп-Volia и lifecell, получит совместное финансирование от IFC и ЕБРР в размере $435 млн с целью модернизации, расширения и улучшения качества телекоммуникационных услуг в Украине. Это самая большая прямая иностранная инвестиция в стране с начала полномасштабного вторжения россии. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

IFC, подразделение Группы Всемирного банка и Европейский банк реконструкции и развития при поддержке Европейской Комиссии и правительства Франции в форме гарантий объявили о программе инвестиций для группы компаний DVL.

IFC и ЕБРР совместно предоставляют долгосрочный кредит на сумму $435 млн ($217.5 млн каждая организация) в поддержку выдающегося проекта с участием ведущих украинских телекоммуникационных компаний — lifecell и недавно объединившихся в группу DVL Датагруп-Volia.

Мажоритарным инвестором новой группы является NJJ, французская холдинговая компания, специализирующаяся на инвестициях в сектор телекоммуникаций, владельцем которой является известный инвестор Ксавье Ниэль.

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Благодаря предоставленному финансированию объединенная группа улучшит услуги мобильной связи для 10 миллионов абонентов, а 4 миллиона домохозяйств получат более быстрый и надежный доступ к фиксированному широкополосному интернету.

Используя расширенные возможности, профессиональный опыт новых акционеров и поддержку со стороны IFC и ЕБРР, группа DVL планирует укрепить защиту от киберугроз, внедрить более конкурентоспособные продукты и услуги и реализовать стандарты лучших практик в это сложное время.

К тому же, проект будет способствовать восстановлению телекоммуникационного сектора после нанесенного ему в результате российской агрессии прямого ущерба в размере $1,9 млрд и убытков в размере $750 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что 25 июля 2024 года Антимонопольный комитет одобрил заявку на покупку на французском DVL Telecom украинского оператора lifecell вместе с «Датагруп-Воля» за $525 млн.

DVL Telecom — «дочка» французской инвесткомпании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю. DVL — это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia, lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.