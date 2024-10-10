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10 октября 2024, 15:55 Читати українською

Шмыгаль: Японские инвесторы смогут выбирать самые перспективные проекты в Украине

Японские инвесторы смогут укреплять свои деловые отношения с украинскими компаниями и выбирать перспективные проекты для своих вложений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам подписанного меморандума между Украиной и Японией о сотрудничестве.

Японские инвесторы смогут укреплять свои деловые отношения с украинскими компаниями и выбирать перспективные проекты для своих вложений.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Эти договоренности мы закрепили по итогам встречи с главой Японской организации внешней торговли (JETRO) Норихико Ишигурой, представителями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японскими компаниями», — отметил Шмыгаль.

По его словам, на встрече стороны обсудили приоритеты в восстановлении Украины и энергетики, в том числе.

«Поблагодарил Японию за помощь с оборудованием. Рассказал о развитии децентрализованной генерации и развитии возобновляемых источников энергии. Пригласил японские компании к участию в этих проектах», — рассказал премьер.

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Он подчеркнул, что гуманитарное разминирование является еще одним важным направлением сотрудничества, и Япония здесь среди лидеров в помощи.

По словам Шмыгаля, представители крупных японских компаний заверили, что готовы участвовать в обновлении и тесно сотрудничать с украинским бизнесом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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