Румыния расширила список товаров из Украины, для импорта которых требуется лицензия

Согласно решению правительства в среду, Румыния расширила список товаров импорта из Украины, для ввоза которых в страну нужна лицензия. Причина такого решения — жалобы румынских фермеров на демпинговые цены на украинскую продукцию, сообщает Euractive.

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Румынские производители мяса птицы столкнулись с «серьезной проблемой» из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины, которые продаются по ценам, значительно ниже себестоимости румынского производства, заявил министр сельского хозяйства Флорин Барбу.

После обсуждения с представителями птицеводческой отрасли правительство решило добавить яйца и мясо птицы в перечень товаров, которые можно ввозить из Украины только по лицензии.

«Наша обязанность защитить румынское производство», — пояснил Барбу.

Что еще в списке

В этом списке также:

крупы,

семена,

мука,

сахар.

Как член ЕС, Румыния должна придерживаться определенных требований по производству в секторе птицеводства, что делает расходы «на 30% выше, чем в Украине», добавил Барбу.

Барбу также подчеркнул, что запрета на импорт украинских яиц и птиц нет.

«Мы приняли это решение о лицензировании, чтобы гарантировать, что если пищевая промышленность будет нуждаться в этой продукции, а Румыния не полностью самодостаточна, только румынские переработчики смогут импортировать ее по лицензии», — добавил он.

После того как в сентябре 2023 года Европейская комиссия решила не распространять запрет на импорт украинского зерна на пять соседних стран ЕС (Болгарию, Польшу, Румынию, Словакию и Венгрию), Румыния ввела лицензии на импорт зерновых и масличных культур из Украины и Молдовы. Эта мера, введенная в октябре прошлого года, была продолжена.

Согласно этому решению только румынские компании, занимающиеся производством масла и жиров, мукомольным производством, производством кормов для животных и животноводством, имеют право импортировать сельскохозяйственную продукцию из Украины или Молдовы.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский Союз со 2 июля 2024 года снова ввел тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.