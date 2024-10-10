До конца года в Украину ввезут более 1 ГВт энергомощностей — Минэнерго

До конца 2024 года в Украину будет ввезено более 1 ГВт генерирующих мощностей, поскольку этим занимаются не только государственные компании, большой интерес к ним проявляет и бизнес. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на конференции «Энергия бизнеса», сообщает Интерфакс-Украина.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Я уверен в том, что более 1 ГВт будет завезено разных установок. Надеюсь, что они в большинстве своем будут подключены до конца этого года», — отметил Галущенко.

По его словам, уже много установок в разных городах, но не все из них успеют подключить именно в декабре.

Министр обратил внимание, что большое количество установок завозит бизнес.

«Очень важно, что этот процесс идет и со стороны государственных компаний, и со стороны бизнеса, который начал массово везти такие установки. Мы это видим за выдаваемыми разрешениями. Бизнес везет прежде всего для собственного потребления, но есть много игроков, которые везут как активный потребитель для того, чтобы, в частности, реализовывать э/э в рынок», — пояснил глава Минэнерго.

Читайте также: Минэнерго: «Энергоатом» закончил ремонт. Все 9 энергоблоков готовы к работе

Он отметил, что такое газовое поколение по своим характеристикам рассчитано на работу в пики потребления, но в случае длительного отключения света способна помочь с энергообеспечением, например, критической инфраструктуры.

Напомним

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина способна пройти зиму без отключений электроэнергии, если россиянам не удастся разрушить уцелевшие после предыдущих атак объекты критической энергетической инфраструктуры.