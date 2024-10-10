Unilever завершила продажу своих активов в рф

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10 октября стороны официально сообщили о закрытии сделки, но ее сумму не раскрыли. Ранее стоимость российского бизнеса Unilever оценивалась в 35−40 миллиардов рублей с учётом дисконта. Это примерно в полтора раза ниже собственной оценки Unilever на конец 2022 года — в 900 миллионов евро.

Российской компании достанутся производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. Новый собственник получит помимо прочих бренды мороженого «Магнат», косметики «Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг».

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Напомним

В 2022 году после нападения россии на Украину Unilever приостановила поставки продукции на российский рынок и экспорт товаров с территории страны.

Концерн обещал продолжать снабжать россиян средствами личной гигиены и продуктами, которые производят на местных заводах. Летом 2023 года гендиректор холдинга Хайн Шумахер объявлял, что компания пытается продать свои российские активы, но пока не нашлось «жизнеспособного решения».

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны.