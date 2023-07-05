Британская компания Unilever, один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии, объяснила свое решение продолжать работу в России после того, как НАПК внесло ее в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает BBC.
«Выход с рынка — это непросто»: Unilever объяснила, почему не ушла с россии
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Объяснение компании
«Мы понимаем, почему люди призывают Unilever покинуть российский рынок. Мы также хотим четко объяснить, что мы не пытаемся защитить или управлять нашим бизнесом в России. Однако для таких компаний, как Unilever, имеющих значительное физическое присутствие в стране, выход с рынка — это непросто», — заявили в компании.
В Unilever добавили, что если бы они покинули россию сразу, то «ее бренды были бы присвоены — и затем запущены в производство — российским государством».
Компания также объясняет, что не было «желательных» вариантов, но продолжение ведения бизнеса в России с «строгими ограничениями» было «лучшим путём» в этих обстоятельствах.
В свою очередь Moral Rating Agency («Моральное рейтинговое агентство»), проверяющее прогресс компаний по их выходу из России, обвинило Unilever в содействии российскому вторжению.
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«Unilever должна прекратить прятаться за бухгалтерскими отчетами и оправданиями и должна посмотреть правде глаза — их продажа мороженого дает возможность Путину покупать оружие», — заявил основатель MRA Марк Диксон.
Напомним
Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Unilever в перечень международных спонсоров войны.
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