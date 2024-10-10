Рада ЕС согласовала 35 млрд евро кредита для Украины

9 октября Рада Е С одобрила пакет финансового займа Украине на сумму до 35 млрд евро , что является частью обязательств блока в выполнении соответствующего решения G7 по замороженным российским активам. Об этом говорится в заявлении Рады Е С .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Рада достигла договоренности о пакете финансовой помощи Украине, включая исключительный заем макрофинансовой помощи на сумму до 35 млрд евро и механизм кредитного сотрудничества, который будет поддерживать Украину в погашении кредитов на сумму до 45 млрд евро ЕС и партнерами G7», — говорится в сообщении.

Помощь направлена на немедленное удовлетворение неотложных потребностей Украины в финансировании, выросших из-за российской агрессии.

Финпомощь в размере 35 млрд евро должна стать частью кредитной линии G7 на общую сумму до 45 млрд евро.

Читайте: Венгрия заблокировала 35 млрд евро для Украины до выборов в США

Механизм кредитования Украины будет распределять эти средства, а также возможные суммы, полученные в качестве добровольных взносов от государств-членов и третьих стран или других источников, в форме финансовой поддержки Украины, чтобы помочь ей обслуживать и погашать кредиты, отметили в заявлении.

ЕС планирует, чтобы средства стали доступны Украине с 2024 года, а кредит был выплачен в течение максимум 45 лет.

Рада Евросоюза должна утвердить решение по письменной процедуре после того, как Европарламент примет текст в первом чтении. Тогда решение вступит в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Напомним

Как писал «Минфин», Венгрия отложила окончательное решение о предоставлении Украине кредита ЕС на 35 млрд евро, в рамках инициативы G7 на $50 млрд, до президентских выборов в США.

Читайте: Украина должна получить 35 миллиардов евро нового кредита ЕС до конца года — Еврокомиссия

Как сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов, Еврокомиссия предлагала продлить период, когда пересматриваются санкции, с 6 до 36 месяцев, однако Венгрия не захотела вносить это предложение на обсуждение послов ЕС. Следовательно, принятое решение не содержит предохранителя от неожиданной отмены санкций, как хотели США.

Неофициально сообщали, что при таком сценарии США все равно присоединятся, однако сумма взноса будет меньше, чем планировали в случае одобрения предохранителя.

По данным от этих собеседников, голосование в Европарламенте ожидается 22 октября.