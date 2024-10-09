Укрпочта готовит соглашение с USPS, которое откроет Amazon и другие крупные маркетплейсы для Украины

Укрпочта планирует заключить соглашение с почтовой службой США USPS, что позволит доставлять в Украину товары из Amazon и других крупных маркетплейсов. Об этом рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в интервью Интерфакс-Украина.

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По его словам, Укрпочта рассчитывает до 1 января договориться с USPS о доставке посылок.

«По мелким пакетам мы уже достигли договоренности с USPS. Что касается посылок, то я рассчитываю достичь результата до 1 января. Мне бы хотелось, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало», — заявил Смилянский.

Он также отметил, что в идеале было бы хорошо заключить данное соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться.

Другие маркетплейсы

Смелянский сообщил, что если Укрпочта заключит соглашение с USPS, то в Украине появятся все крупные маркетплейсы, которые пока недоступны, потому что USPS работает с ними всеми.

Посылки будут ехать через Великобританию

Гендиректор Укрпочты также рассказал, что через Польшу происходят задержки доставки международных отправлений, поэтому Укрпочта переориентировала потоки посылок через Великобританию.

По словам Смелянского, если удастся договориться с USPS, то товары из Amazon будут ехать в Украину через Великобританию. Посылки доставят в Лондон и уже через день они будут в Украине.

Он также добавил, что продолжаются переговоры с британской почтой Royal Mail о снижении тарифов для Украины и улучшении условий.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта приняла решение о сохранении тарифов на доставку, как минимум, до конца 2024 года.