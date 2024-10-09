Укрпочта готовит соглашение с USPS, которое откроет Amazon и другие крупные маркетплейсы для Украины

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 октября 2024, 18:55 Читати українською

Укрпочта готовит соглашение с USPS, которое откроет Amazon и другие крупные маркетплейсы для Украины

Укрпочта планирует заключить соглашение с почтовой службой США USPS, что позволит доставлять в Украину товары из Amazon и других крупных маркетплейсов. Об этом рассказал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в интервью Интерфакс-Украина.

Укрпочта планирует заключить соглашение с почтовой службой США USPS, что позволит доставлять в Украину товары из Amazon и других крупных маркетплейсов.
Фото: facebook.com/ukrposhta

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, Укрпочта рассчитывает до 1 января договориться с USPS о доставке посылок.

«По мелким пакетам мы уже достигли договоренности с USPS. Что касается посылок, то я рассчитываю достичь результата до 1 января. Мне бы хотелось, чтобы в 2025 году это соглашение уже работало», — заявил Смилянский.

Он также отметил, что в идеале было бы хорошо заключить данное соглашение в ноябре, чтобы была возможность технологически подготовиться.

Другие маркетплейсы

Смелянский сообщил, что если Укрпочта заключит соглашение с USPS, то в Украине появятся все крупные маркетплейсы, которые пока недоступны, потому что USPS работает с ними всеми.

Посылки будут ехать через Великобританию

Гендиректор Укрпочты также рассказал, что через Польшу происходят задержки доставки международных отправлений, поэтому Укрпочта переориентировала потоки посылок через Великобританию.

По словам Смелянского, если удастся договориться с USPS, то товары из Amazon будут ехать в Украину через Великобританию. Посылки доставят в Лондон и уже через день они будут в Украине.

Он также добавил, что продолжаются переговоры с британской почтой Royal Mail о снижении тарифов для Украины и улучшении условий.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта приняла решение о сохранении тарифов на доставку, как минимум, до конца 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
torn
torn
9 октября 2024, 19:23
#
Нова пошта уже несколько лет делает это через Npshopping. 68 млн. посылок ожидают в этом году, которые везут сюда без каких-либо налогов.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает torn и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами