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9 октября 2024, 18:16 Читати українською

В сентябре продажи китайских электромобилей Tesla выросли на 19,2%

В сентябре продажи электромобилей американского автопроизводителя Tesla, производимых в Китае, выросли на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации легковых автомобилей, сообщает Reuters.

В сентябре продажи электромобилей американского автопроизводителя Tesla, производимых в Китае, выросли на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Фото: pixabay.com

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Поставки китайских автомобилей Model 3 и Model Y выросли на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Компания американского миллиардера Илона Маска уже объявила о ежеквартальных глобальных поставках, но не рассказала о продажах в Китае.

Читайте также: В августе Tesla увеличила продажи в Китае на 37%

Китайский конкурент BYD со своими линейками электромобилей и гибридов Dynasty и Ocean зафиксировали лучший месяц с ростом продаж легковых автомобилей на 45,56% в годовом исчислении до 417 603 единиц в сентябре.

По данным автопроизводителя, 33012 автомобилей BYD, или 7,9% от общего объема продаж, были проданы за рубежом.

Благодаря сентябрьскому приросту продажи электромобилей Tesla в Китае выросли на 12% в период с июля по сентябрь, что стало первым квартальным ростом этого года.

Отмечается, что американский гигант электромобилей расширяет стимулы для поощрения потребителей на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

В конце сентября компания продлила беспроцентное финансирование для некоторых автомобилей Model 3 и Model Y в Китае еще на месяц, то есть до конца октября.

Tesla также планирует производить в Китае шестиместный вариант своего бестселлера Model Y с конца 2025 года.

Компания заявила, что в следующем году планирует запустить расширенное программное обеспечение для помощи водителю с полным автономным управлением (FSD) в Китае и Европе, ожидая одобрения регуляторов.

Напомним

«Минфин» писал, что Илон Маск опубликовал в социальной сети Х приглашение на презентацию Tesla, которая состоится 10 октября 2024 года в Лос-Анджелесе.

Согласно источникам, Tesla собирается представить специально построенное роботокси. Также можно ожидать, что компания продемонстрирует своих новейших человекоподобных роботов Optimus.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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