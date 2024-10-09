Эксперты прогнозируют рост Solana в случае победы Трампа, Crypto.com подала иск против SEC: что нового

Эксперты спрогнозировали рост Solana в пять раз в случае победы Трампа

До конца 2025 года Solana подорожает в пять раз, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на президентских выборах в США. Об этом заявили в Standard Chartered, сообщает The Block.

В этом сценарии цифровое золото подорожает в четыре раза, эфир — в три.

Специалисты добавили, что в случае появления в Белом доме представительницы от демократов Камалы Гаррис биткоин превзойдет Ethereum, а Solana уступит по темпам роста второй по капитализации криптовалюте.

Расхождение обусловлено более вероятным одобрением SOL-ETF в случае победы Трампа.

В Standard Chartered отметили, что сейчас актив переоценен по отношению к основным конкурентам.

Отношение рыночной капитализации к доходам от сетевых сборов достигло 250, что более чем вдвое превышает 121 в ETH. Предложение Solana увеличивается примерно на 5,5% в год, тогда как инфляция в Ethereum составляет около 0,5% в год, добавили они. В результате реальная доходность SOL от стейкинга эквивалентна 1% по сравнению с 2,3% в ETH.

Аналитики также отметили, что 38% всех известных разработчиков в индустрии работают в экосистеме Ethereum, а доля Solana составляет 9%.

Для поддержки таких амбициозных оценок потребуется успешная активация обновления Firedancer, которое может повысить пропускную способность до 1 млн. TPS.

Дополнительно Solana необходимо занять доминирующее положение в нескольких секторах, включая финансы, потребительские услуги и DePIN.

В Standard Chartered рассчитывают, что биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года вне зависимости от результатов выборов 5 ноября.

Ethereum подорожает до $7 000 при победе Гаррис, до $10 000 — если победит Трамп, указали специалисты.

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Canary Capital подала в заявку в SEC на создание спотового XRP-ETF

Инвестиционная компания Canary Capital подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Фирма не сообщила, кто будет кастодианом и под каким тикером будет котироваться фонд.

Известно, что XRP-ETF будет отслеживать стоимость XRP с помощью индекса Чикагской товарной биржи CF Ripple.

Canary Capital стала вторым эмитентом, который подал заявку на создание фонда на базе XRP за последние семь дней. Ранее это сделала компания Bitwise.

В документе говорится, что ETF предоставит инвесторам доступ к рынку XRP «через традиционный брокерский счет без потенциальных барьеров для входа или рисков, связанных с приобретением и хранением XRP напрямую».

«Фонд не будет использовать производные инструменты, которые могут подвергнуть его дополнительным рискам. Его структура позволит некоторым инвесторам более эффективно реализовывать стратегии распределения активов, которые используют XRP, инвестируя в акции, а не покупая криптоактив напрямую», — говорится в заявлении.

Жители Техаса жалуются на громкий майнинг-центр MARA

Против майнинговой компании MARA (ранее Marathon Digital) подали иск из-за шума от предприятия, расположенного вблизи города Гранбери, штат Техас.

Более двадцати жителей заявили, что ферма по добыче криптовалют является «неприятностью», вызывающей «крайний дискомфорт и раздражение». Истцы жалуются на «сенсорное, эмоциональное, психологическое воздействие и влияние на здоровье» из-за шума и вибрации.

Некоторые граждане испытывали усталость, головную боль, проблемы с памятью, потерю слуха, мигрень, звон в ушах и другие недуги, говорится в документе.

Компанию также обвинили в завышенных ценах электроэнергии из-за потребления больших объемов электричества и снижения стоимости имущества жителей города.

Юрист компании Earthjustice Родриго Канту, представляющий интересы граждан, потребовал от MARA предпринять «немедленные действия по эффективному снижению уровня шумового загрязнения или полному прекращению деятельности».

Жители просят суд запретить майнинговой компании вести работу, выплатить компенсацию и юридические расходы.

Криптобиржа Crypto.com подала иск против SEC в ответ на Wells notice

Криптовалютная биржа Crypto.com подала в суд на Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью защиты будущего криптоиндустрии в стране.

Решение было принято после получения фирмой Wells notice. Такую форму письма ведомство использует для уведомления людей и компаний об обнаруженных в ходе расследования нарушениях законодательства, на основании которых планируется подать гражданский иск.

Crypto.com также пригласила совместное толкование понятия криптодеривативов от SEC и CFTC.

В компании отметили, что ведомства имеют 120 дней на формулировку ответа или отклонение запроса.

Согласно заявлению Crypto.com, платформа располагает лицензией провайдера денежных переводов и зарегистрирована FinCEN в более чем 40 штатах. Филиалы компании получили одобрение как участники рынков контрактов и производных продуктов.