В россии и Турции заблокировали мессенджер Discord

Мессенджер Discord заблокирован в связи с нарушением российского законодательства. Об этом сообщил российский орган цензуры «Роскомнадзору», пишет The Moscow Times.

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Блокировка мессенджера

российские пользователи ранее массово жаловались на сбои в работе Discord, следует из данных сервиса Downdetector. Мессенджер не работал в десктопе и мобильной версиях.

Проблемы в работе мессенджера наблюдаются, по меньшей мере, с сентября. В начале осени «Роскомнадзор» начал вносить страницы Discord в реестр запрещенной информации. С 20 сентября «Роскомнадзор» вынес пять решений против мессенджера, ставших основанием для блокировки, и оштрафовал его на 3,5 млн рублей.

Турция также заблокировала Discord

На сайте управления информационных технологий и коммуникаций (турецкого регулятора) появилась карта о блокировке в стране доступа к платформе.