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9 октября 2024, 13:15 Читати українською

В россии и Турции заблокировали мессенджер Discord

Мессенджер Discord заблокирован в связи с нарушением российского законодательства. Об этом сообщил российский орган цензуры «Роскомнадзору», пишет The Moscow Times.

Мессенджер Discord заблокирован в связи с нарушением российского законодательства.

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Блокировка мессенджера

российские пользователи ранее массово жаловались на сбои в работе Discord, следует из данных сервиса Downdetector. Мессенджер не работал в десктопе и мобильной версиях.

Проблемы в работе мессенджера наблюдаются, по меньшей мере, с сентября. В начале осени «Роскомнадзор» начал вносить страницы Discord в реестр запрещенной информации. С 20 сентября «Роскомнадзор» вынес пять решений против мессенджера, ставших основанием для блокировки, и оштрафовал его на 3,5 млн рублей.

Турция также заблокировала Discord

На сайте управления информационных технологий и коммуникаций (турецкого регулятора) появилась карта о блокировке в стране доступа к платформе.

«discord.com заблокирован решением Анкарского 1-го Мирового суда от 09.10.2024 по делу № 2024/12907 D. İş», — говорится в карточке о блокировке. Другой информации на сайте не приводится.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 13:23
#
УРА! Гарна новина, зараз дуууже велика частина молодиків з кацапстану будуть страждати насправді, ті хто в темі - ті зрозуміють новину про діскорд)

Ще треба ігрові платформи кацапам поблокувати, ютуб, гугл повністю і буде взагалі класно) бо це все «прадєлкі запада»), нехай скріпно живуть в оркостані своєму задрипаному)
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0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 13:27
#
Полтавська облрада скликає позачергове засідання
+
0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 13:28
#
-
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 октября 2024, 14:07
#
Ну все, теперь рашку точно ждут бунты и анархия.
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