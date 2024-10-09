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9 октября 2024, 12:58 Читати українською

«Новая почта» сможет отправлять пенсии украинцам. Что известно

В Верховной Раде рассматривают возможность выплачивать пенсии по «Новой почте». Депутаты уже разработали соответствующий законопроект, сообщил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире «Ранок.LIVE».

В Верховной Раде рассматривают возможность выплачивать пенсии по «Новой почте».
Фото: depositphotos

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Что известно

По его словам, Новая Почта через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как Укрпочта и Ощадбанк. Депутат считает, что широкая сеть отделений Новой почты поможет более оперативной выплате пенсий, особенно в сельской местности.

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«Укрпочта и Ощадбанк являются единственными операторами выплаты пенсий. NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них тоже большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем „Укрпочта“ в селах», — пояснил Тарасенко.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

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0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 13:00
#
Ну і чудово.

Взагалі НП рванула так як що навіть Моно може позаздрити. Мабуть тому Моно і повернув жлобську комісію за перекази на карти NovaPay.
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0
torn
torn
9 октября 2024, 13:29
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару утримує комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 13:30
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно перевела всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу

звідки перевела? невже з Укрпошти?
а як саме, погрожували виделкою?

вже півроку людина пише тут цю маячню
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0
torn
torn
9 октября 2024, 13:30
#
Для пенсионеров тоже комиссию 3,65%+20 грн влепят?
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0
Три літри
Три літри
9 октября 2024, 13:31
#
Знімаю свої кошти з картки NovaPay без комісії, на відміну від багатьої банків які беруть комісію 1−1,5%.
+
0
torn
torn
9 октября 2024, 13:45
#
Ну а теперь представьте, что вы с каждой пенсии будете платить 3,65%+20грн и эту пенсию можно снять без альтернатив только у Новапей. А это то, что Новапей и Нова пошта сейчас делает со своими бизнес клиентами.
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