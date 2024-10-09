В Верховной Раде рассматривают возможность выплачивать пенсии по «Новой почте». Депутаты уже разработали соответствующий законопроект, сообщил народный депутат Тарас Тарасенко в эфире «Ранок.LIVE».
«Новая почта» сможет отправлять пенсии украинцам. Что известно
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Что известно
По его словам, Новая Почта через свою платежную систему NovaPay может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственными учреждениями, такими как Укрпочта и Ощадбанк. Депутат считает, что широкая сеть отделений Новой почты поможет более оперативной выплате пенсий, особенно в сельской местности.
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«Укрпочта и Ощадбанк являются единственными операторами выплаты пенсий. NovaPay может стать таким оператором также. Они говорят, что у них тоже большая сеть, и это будет удобнее и оперативнее работать, чем „Укрпочта“ в селах», — пояснил Тарасенко.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
Взагалі НП рванула так як що навіть Моно може позаздрити. Мабуть тому Моно і повернув жлобську комісію за перекази на карти NovaPay.
звідки перевела? невже з Укрпошти?
а як саме, погрожували виделкою?
вже півроку людина пише тут цю маячню