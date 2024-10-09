Hyundai готовится привлечь свыше $3 млрд в ходе крупнейшего IPO в Индии

Южнокорейская Hyundai намерена привлечь до $3,3 млрд в ходе первичного размещения акций своего подразделения в Индии, пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как отмечает агентство, этот листинг может стать крупнейшим в истории Индии.

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Что говорят источники

По словам источников агентства, Hyundai Motor India установила ценовой диапазон на уровне 1865−1960 рупий ($22−23). Компания планирует продать 142,2 млн акций — 17,5%, указывает Bloomberg.

В этом случае капитализация Hyundai Motor India составит $19 млрд при проведении IPO по верхней границе ценового диапазона, пишет агентство.

Книга заявок на участие в IPO Hyundai Motor India будет открыта с 15 по 17 октября, торги акциями на бирже начнутся 22 октября, следует из проспекта эмиссии, на который ссылается Bloomberg. Инвесторам будут предложены существующие акции, вырученные средства получит материнская компания.

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Листинг Hyundai Motor India побьет рекорд, установленный страховой компанией Life Insurance Corp. of India, пишет Bloomberg. В 2022 году ее IPO привлекло $2,7 млрд. Кроме того, размещение Hyundai в Индии может стать одним из крупнейших на азиатских рынках за последние годы, отмечает агентство.

Напомним

Чистая прибыль Hyundai Motor в 2023 году составила 12,27 трлн вон (около $8,9 трлн), следует из отчетности компании. Прибыль в четвертом квартале прошлого года составила 2,2 трлн вон ($1,65 млрд), что было ниже ожиданий аналитиков, писал CNBC.

С начала 2024 года в Индии прошло более 250 IPO, в ходе которых компании совокупно привлекли свыше $9 млрд, пишет Bloomberg. В ближайшие время планируются и другие крупные листинги.

NTPC Green Energy, подразделение индийского государственного производителя электроэнергии, планирует привлечь порядка $1,2 млрд. Доставка еды Swiggy и индийское подразделение LG Electronics также планируют IPO более чем на $1 млрд.