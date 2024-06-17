Hyundai планирует провести одно из крупнейших IPO в Индии. Акции выросли на 6%

Акции автопроизводителя Hyundai Motor на Корейской бирже подскочили на 6,3% после того, как стало известно о планах по первичному размещению акций индийского подразделения компании, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Торги на бирже

На максимуме акции Hyundai торговались по 285 000 южнокорейских вон (около $206,2). К закрытию торгов рост замедлился до 3,92%, бумаги стоили 278 500 вон ($201,5).

Также выросли акции поставщиков и дочерних компаний Hyundai, указывает Bloomberg. Акции производителя запчастей SL Corp. подскочили на 14%, бумаги HL Mando Co. выросли на 5,2%. Акции еще одного корейского автопроизводителя Kia выросли на 5,22% к закрытиюторгов.

Продажа акций

Hyundai планирует продать 17,5% акций Hyundai Motor India, указывает Bloomberg со ссылкой на проспект эмиссии. Ранее агентство со ссылкой на источники сообщало, что Hyundai в ходе IPO в Индии рассчитывает привлечь около $2,5 млрд.

В этом случае размещение станет одним из крупнейших в истории индийского фондового рынка. Рекорд принадлежит страховой компании Life Insurance Corp of India, которая в ходе IPO в 2022 году привлекла 206 млрд рупий ($2,5 млрд).

Что говорят аналитики

IPO Hyundai в Индии — это «четкий сигнал», что автопроизводитель увеличит инвестиции в страну, считает аналитик южнокорейской инвесткомпании Kiwoom Securities Со Шин Юнчул.

По его словам, инвесторы ожидали более высоких вложений в Северной Америке и Европе, но не большого увеличения производства в Индии. Инвесторы заинтересованы в компаниях, которые выходят на индийский рынок, и увидят высокий рост заказов, считает Юнчул.

При этом Bloomberg отмечает, что Hyundai в Индии увязла в конкуренции с такими компаниями, как Maruti Suzuki India и Mahindra & Mahindra, поскольку в стране становятся все более популярны спортивные внедорожники и электромобили.

Чистая прибыль Hyundai Motor в 2023 году составила 12,27 трлн вон (около $8,9 трлн), следует из отчетности компании. Прибыль в четвертом квартале прошлого года составила 2,2 трлн вон ($1,65 млрд), что было ниже ожиданий аналитиков, писал CNBC.