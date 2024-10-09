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9 октября 2024, 9:46 Читати українською

Гетманцев сзывает комитет: будут решать вопросы вкладчиков и клиентов «Фридом финанс»

11 октября, в 12.00 в налоговом комитете Верховной Рады состоятся слушания по вопросу вкладчиков и клиентов «Фридом финанс». Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

11 октября, в 12.00 в налоговом комитете Верховной Рады состоятся слушания по вопросу вкладчиков и клиентов «Фридом финанс».
Фото: depositphotos

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Что известно

Он также отметил, что слушания пока состоятся в закрытом режиме, но об их результатах обещает проинформировать.

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Предыстория

Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украина СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с рф издательства.

Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, «не выступивших в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументов по каждым конкретным компаниям тогда не приводилось.

Читайте: Во Фридом Финанс зашло новое руководство: поможет ли это вернуть деньги клиентам

Скорее всего, ограничения по Фридом Финанс вводились из-за связей с россией. Именно в россии компания начинала работу, и этот рынок называли вторым среди важнейших для холдинга. Также основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином россии, хотя незадолго после начала полномасштабной войны сменил паспорт на казахский.

Власти применили к подсанкционным компаниям широкий перечень мер, а именно:

  • блокировка активов;
  • полное прекращение торговых сделок;
  • предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
  • остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;
  • запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Реагируя на санкции, НКЦБФР приостановила лицензию Фридом Финанс. В то же время проблема возникла из-за того, что ограничения касались не только счетов непосредственно брокера, но и его клиентов.

Их средства и ценные бумаги оказались заблокированы.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
9 октября 2024, 10:03
#
Треба ще реструктуризувати бонди куплені через ФФУ та обкласти їх податками на дохід!
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