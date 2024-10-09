11 октября, в 12.00 в налоговом комитете Верховной Рады состоятся слушания по вопросу вкладчиков и клиентов «Фридом финанс». Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Гетманцев сзывает комитет: будут решать вопросы вкладчиков и клиентов «Фридом финанс»
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Что известно
Он также отметил, что слушания пока состоятся в закрытом режиме, но об их результатах обещает проинформировать.
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Предыстория
Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украина СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с рф издательства.
Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, «не выступивших в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументов по каждым конкретным компаниям тогда не приводилось.
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Скорее всего, ограничения по Фридом Финанс вводились из-за связей с россией. Именно в россии компания начинала работу, и этот рынок называли вторым среди важнейших для холдинга. Также основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином россии, хотя незадолго после начала полномасштабной войны сменил паспорт на казахский.
Власти применили к подсанкционным компаниям широкий перечень мер, а именно:
- блокировка активов;
- полное прекращение торговых сделок;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;
- запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.
Реагируя на санкции, НКЦБФР приостановила лицензию Фридом Финанс. В то же время проблема возникла из-за того, что ограничения касались не только счетов непосредственно брокера, но и его клиентов.
Их средства и ценные бумаги оказались заблокированы.
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