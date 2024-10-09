Гетманцев сзывает комитет: будут решать вопросы вкладчиков и клиентов «Фридом финанс»

11 октября, в 12.00 в налоговом комитете Верховной Рады состоятся слушания по вопросу вкладчиков и клиентов «Фридом финанс». Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Что известно

Он также отметил, что слушания пока состоятся в закрытом режиме, но об их результатах обещает проинформировать.

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Предыстория

Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украина СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с рф издательства.

Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, «не выступивших в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченных в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументов по каждым конкретным компаниям тогда не приводилось.

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