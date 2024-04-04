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4 апреля 2024, 9:16 Читати українською

Певица Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров Forbes

Американская певица Тейлор Свифт впервые вошла в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes. По данным издания, состояние исполнительницы составляет $1,1 млрд.

Американская певица Тейлор Свифт впервые вошла в глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes.

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Как отмечает Forbes, Свифт стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря своему мировому туру Eras. Он стал первой серией концертов в истории, которая собрала на продаже билетов более $1 млрд.

По данным издания, прибыль певицы от Eras после налогообложения составила $190 млн. Помимо доходов от тура, состояние Тейлор Свифт складывается из музыкального каталога и портфеля недвижимости.

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Рейтинг миллиардеров

Всего в этом году в ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes 14 деятелей шоу-бизнеса. Первое место в списке знаменитостей-миллиардеров занял режиссер Джордж Лукас — создатель франшизы «Звездные войны», состояние которого оценивается в $5,5 млрд.

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В Forbes USA отметили, что большую часть этой суммы он получил после продажи своей кинокомпании LucasFilm: в 2012 году ее приобрела Disney.

Источник: Минфин
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