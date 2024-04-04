Певица Тейлор Свифт впервые вошла в рейтинг миллиардеров Forbes

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отмечает Forbes, Свифт стала миллиардером в октябре прошлого года благодаря своему мировому туру Eras. Он стал первой серией концертов в истории, которая собрала на продаже билетов более $1 млрд.

По данным издания, прибыль певицы от Eras после налогообложения составила $190 млн. Помимо доходов от тура, состояние Тейлор Свифт складывается из музыкального каталога и портфеля недвижимости.

Читайте: Как миллиардные гонорары звезд влияют на ВВП и инфляцию разных стран

Рейтинг миллиардеров

Всего в этом году в ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes 14 деятелей шоу-бизнеса. Первое место в списке знаменитостей-миллиардеров занял режиссер Джордж Лукас — создатель франшизы «Звездные войны», состояние которого оценивается в $5,5 млрд.

Читайте также: Тейлор Свифт: добавит экономике США $5 млрд и определит будущего президента

В Forbes USA отметили, что большую часть этой суммы он получил после продажи своей кинокомпании LucasFilm: в 2012 году ее приобрела Disney.