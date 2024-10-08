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8 октября 2024, 9:43 Читати українською

Goldman Sachs улучшил прогноз для индекса S&P 500 третий раз за год

Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 6000 пунктов к концу текущего года, полагают аналитики банка Goldman Sachs Group под руководством Дэвида Костина.

Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 6000 пунктов к концу текущего года, полагают аналитики банка Goldman Sachs Group под руководством Дэвида Костина.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПрогноз Goldman SachsИюньский прогноз предусматривал, что индикатор завершит год на уровне 5600 пунктов, мартовский — 5200 пунктов.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Прогноз Goldman Sachs

Июньский прогноз предусматривал, что индикатор завершит год на уровне 5600 пунктов, мартовский — 5200 пунктов. В минувшую пятницу он закрылся у отметки 5751 пункт.

Прогноз на 12 месяцев улучшен до 6300 пунктов с 6000 пунктов.

На прошлой неделе Скотт Рабнер, технический стратег в Goldman, также предположил, что S&P 500 составит 6000 пунктов в конце года.

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Улучшение прогнозов во многом вызвано тем, что команда Костина ожидает роста рентабельности компаний, входящих в индекс, в среднем до 12,3% в следующем году по сравнению с 11,5% в текущем.

Ранее аналитики полагали, что в следующем году рост рентабельности составит всего 24 базисных пункта.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
8 октября 2024, 10:10
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У вас новини по фондовому ринку США з’являються з величезним лагом.
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