НБУ наказал три банка на 26 млн грн за нарушение правил финмониторинга

Национальный банк наказал три банка на общую сумму более 26 млн грн за несоблюдение законодательства о финмониторинге. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сентябре 2024 года применил к трем банкам меры влияния», — говорится в сообщении.