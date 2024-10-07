Национальный банк наказал три банка на общую сумму более 26 млн грн за несоблюдение законодательства о финмониторинге. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ наказал три банка на 26 млн грн за нарушение правил финмониторинга
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«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сентябре 2024 года применил к трем банкам меры влияния», — говорится в сообщении.
- АО «Украинский банк реконструкции и развития» — более 14 млн грн.
- АО «БАНК ¾» — более 10 млн грн.
- АО «КОМИНБАНК» — 2 миллиона гривен.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
А так то народ розуміє що відомі банки, такі от як Універсалбанк продуктом якого є всім відомий Монобанк, тому і не мають штрафів що прислуховуются до прохань і вимог НБУ.
А дрібні банки типу ¾ все ще сподіваются якось пропетляти порушуючи процедури чи роблячи реверанси на користь окремих заможних клієнтів. І отримуют штраф.