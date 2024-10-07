Идея налогообложения посылок из-за границы до 150 евро должна быть отвергнута, поскольку она может привести к неоправданному повышению расходов государства на таможенно-налоговые процедуры и логистическому коллапсу, сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк.
Налогообложение посылок приведет к росту расходов и логистическому коллапсу — совладелец «Новой почты»
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«Думаю, этих причин достаточно, чтобы отвергнуть идею налогообложения посылок как бессмысленную и вредную для всех», — написал он в фейсбуке в субботу.
Поперешнюк отметил, что на фоне катастрофического для экономики роста налогов и новых регулировок идея обложить собранием международные посылки — самая плохая из всех, которые можно было бы придумать.
«Государство тратит больше средств на таможенно-налоговые процедуры, чем получает их из налогообложения посылок. Причина в соотношении себестоимости таможенных процедур и стоимости самих посылок. И это еще речь идет о „дорогих“ посылках от 150 евро. После снижения налогового порога к таможенному конвейеру попадут еще более дешевые посылки, поэтому ущерб для бюджета возрастет», — написал совладелец «Новой почты».
Также, по его словам, введение инициативы может привести к логистическому коллапсу.
«Сейчас мы растамаживаем лишь 2% посылок, хотя на таможенные процедуры приходит каждая посылка, так что потери времени достигают почти суток. Не надо быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и огромные задержки доставки, если под налог попадут все посылки», — написал Поперешнюк.
Он также предположил, что инициатива вызовет недовольство у большинства украинцев.
«До сих пор все налоговые инновации касались только бизнеса. Но с момента внедрения новых налогов на посылки, все прелести налогового сервиса на своих спинах почувствуют миллионы физических лиц. Что добавит государству к финансовым убыткам еще и электоральные», — написал Поперешнюк.
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Он также предположил, что инициатива приведет к увеличению тени, контрабанды и коррупции.
Поперешнюк призвал увеличить доходы бюджета, повысив беспошлинный порог для посылок до 1 тыс. евро и упростив таможенные процедуры.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики завершают подготовку законопроекта по налогообложению посылок из-за границы на сумму до 150 евро, которые не облагаются налогом.
Комментарии - 4
Вигодонабувач тут тільки місцевий рітейл в обличчі Вагіфа Алієва і інших бізнесменів. В мінусі - українські громадяни, бо закриється можливість десь зекономити. Також — українська економіка, бо частина купівельної спроможності громадян буде осідати маржею в карманах нашого рітейлу, а могла ж бути витрачена на продукти, або щось інше.
Громадян треба стимулювати витрачати кошти на українського виробника, а не навпаки економити, бо тепер він буде 3 рази зважувати чи потрібна йому та чи інші річ, бо його витрати зросли.
Когда же предлагают заплатить в бюджет таможенную пошлину — тут сразу истерика и мантры о том, что все пропало…
В чем собственно проблемы, ведь то, что раньше стоило на Али один бакс с бесплатной доставкой теперь будет стоить максимум два бакса и все равно будет дешевле, чем в Розетке или на ОЛХ.
Возможно при перепродаже будет меньший доход, но это не повод для истерики.
Надеюсь, что «все пропало» не коснётся посылок внутри Украины, ведь цены на их доставку с 1 октября уже подняли и дополнительное бабло в карманы владельцев НП течёт рекой, а нормы о налогообложении посылок из-за рубежа ещё не приняты и формально озвученный армагеддон возможно никогда и не наступит.