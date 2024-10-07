Налогообложение посылок приведет к росту расходов и логистическому коллапсу — совладелец «Новой почты»

Идея налогообложения посылок из-за границы до 150 евро должна быть отвергнута, поскольку она может привести к неоправданному повышению расходов государства на таможенно-налоговые процедуры и логистическому коллапсу, сообщил совладелец «Новой почты» Владимир Поперешнюк.

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«Думаю, этих причин достаточно, чтобы отвергнуть идею налогообложения посылок как бессмысленную и вредную для всех», — написал он в фейсбуке в субботу.

Поперешнюк отметил, что на фоне катастрофического для экономики роста налогов и новых регулировок идея обложить собранием международные посылки — самая плохая из всех, которые можно было бы придумать.

«Государство тратит больше средств на таможенно-налоговые процедуры, чем получает их из налогообложения посылок. Причина в соотношении себестоимости таможенных процедур и стоимости самих посылок. И это еще речь идет о „дорогих“ посылках от 150 евро. После снижения налогового порога к таможенному конвейеру попадут еще более дешевые посылки, поэтому ущерб для бюджета возрастет», — написал совладелец «Новой почты».

Также, по его словам, введение инициативы может привести к логистическому коллапсу.

«Сейчас мы растамаживаем лишь 2% посылок, хотя на таможенные процедуры приходит каждая посылка, так что потери времени достигают почти суток. Не надо быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и огромные задержки доставки, если под налог попадут все посылки», — написал Поперешнюк.

Он также предположил, что инициатива вызовет недовольство у большинства украинцев.

«До сих пор все налоговые инновации касались только бизнеса. Но с момента внедрения новых налогов на посылки, все прелести налогового сервиса на своих спинах почувствуют миллионы физических лиц. Что добавит государству к финансовым убыткам еще и электоральные», — написал Поперешнюк.

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Он также предположил, что инициатива приведет к увеличению тени, контрабанды и коррупции.

Поперешнюк призвал увеличить доходы бюджета, повысив беспошлинный порог для посылок до 1 тыс. евро и упростив таможенные процедуры.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики завершают подготовку законопроекта по налогообложению посылок из-за границы на сумму до 150 евро, которые не облагаются налогом.