В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос — НБУ

В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные факторы. Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ .

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Продажа валюты

С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3.2 млрд долл., а также принял дополнительные меры по противодействию непроизводительному оттоку капитала.

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Что происходило с курсом гривны

Согласно обзору, обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, однако остался практически на уровне августа.

Разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 1%.

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Поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке.