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6 октября 2024, 8:30 Читати українською

В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос — НБУ

В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные факторы. Об этом говорится в октябрьском макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В сентябре чистый спрос на иностранную валюту вырос, реагируя на сезонные факторы.
Фото: depositphotos

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Продажа валюты

С целью поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке и предотвращения чрезмерных курсовых колебаний НБУ увеличил чистую продажу иностранной валюты до 3.2 млрд долл., а также принял дополнительные меры по противодействию непроизводительному оттоку капитала.

Читайте: НБУ в сентябре увеличил продажу валюты на межбанке на 20%

Что происходило с курсом гривны

Согласно обзору, обменный курс гривны колебался в обе стороны под влиянием рыночных факторов, однако остался практически на уровне августа.

Разница между наличным и официальным курсами в течение месяца не превышала 1%.

Читайте: Доллар, франк, фунт, песо: как они завоевывали мир и мимикрировали

Поступление значительных объемов международной финансовой помощи в августе дополнительно способствовало усилению способности НБУ поддерживать устойчивую ситуацию на валютном рынке.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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