Какие страны имеют самый большой запас золота

По итогам 2023 года центральные банки разных стран мира закупили 1037 тонн золота — второй по величине годовой объем закупок в истории после рекордного уровня в 1082 тонны в 2022 году.

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Почему растет спрос на золото

Все более сложная геополитическая и финансовая среда стимулирует спрос на золото активнее, чем когда-либо. Согласно опросу Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS), около трети респондентов центральных банков (29%) намерены увеличить свои золотые резервы в течение следующего года, что является самым высоким уровнем, с момента начала проведения таких опросов в 2018 году.

Увеличение золотовалютных резервов центробанками продиктовано насущными опасениями финансового рынка, включая более высокие кризисные риски и растущую инфляцию, говорится в исследовании WGS.

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Топ-10 стран по запасам золота

1. США: резерв золота — 8133,5 тонны, по данным Всемирного золотого совета на второй квартал 2024 года. Доля драгоценного металла в общеме объеме золотовалютных резервов (ЗВР) составляет 72,4%.

2. Германия — рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота — 3351,5 тонны. Доля золота в ЗВР — 71,5%. Раньше большая часть немецких запасов золота находилась в банках Нью-Йорка (США), Лондона (Великобритания) и Парижа (Франция). Но с 2013 года под давлением общественного мнения Германия начала возвращать свое золото из зарубежных хранилищ.

3. Италия: резерв золота — 2451,8 тонны. Доля золота в ЗВР — 68,3%. Итальянское золото хранится в основном в слитках. В общей сложности их насчитывается 95 493 штуки весом от 4,2 до 19,7 кг. В золотой резерв Банка Италии также входит небольшая доля золотых монет — 4,1 тонны.

4. Франция: резерв золота — 2436,8 тонны. Доля золота в ЗВР — 69,9%. Размер золотых запасов Франции остается неизменным с 2009 года, когда Франция в последний раз продавала часть своего золота. В ближайшие годы не планируется ни увеличивать, ни сокращать эти резервы.

5. россия. К 1 августа 2024 года стоимость золотого запаса в россии в денежном выражении составила рекордные $179,6 млрд, а физическая масса золота достигла 2335,9 тонны. Доля золота в ЗВР — 29,5%.

6. Китай: резерв золота — 2264,3 тонны. Доля золота в ЗВР — 4,9%. Считается, что официальные золотые запасы хранятся в Пекине. Резервы золота в Китае с начала 2000-х годов выросли более чем пять раз, увеличившись примерно с 400 тонн в 2001 году до более чем 2264 тонн к концу второго квартала 2024. При этом КНР является крупнейшим производителем золота в мире.

7. Швейцария: резерв золота — 1040 тонн. Доля золота в ЗВР — 8,8%. Страна имеет рекордное соотношение золотых запасов к количеству жителей. Швейцария хранит 70% золота внутри страны, 20% — в Банке Англии и 10% — в Центральном банке Канады.

8. Япония: резерв золота — 845,9 тонны. Доля золота в ЗВР — 5,15%. Хисикари в Японии — единственный крупный золотой рудник в стране, но большая часть золота импортируется.

9. Индия: резерв золота — 840,8 тонны. Доля золота в ЗВР — 9,6%. Золотые резервы Индии находятся в виде слитков в хранилище Резервного банка Индии. Часть индийского золота хранится в Англии. В 1991 году страна пережила серьезный кризис, который вынудил правительство использовать золотые запасы, чтобы избежать дефолта. Около 8 тонн золота были переправлены в Банк Англии для получения кредитов.

10. Нидерланды: резерв золота — 612,5 тонны. Доля золота в ЗВР — 61,6%.