Золото завершает самый удачный квартал за последние 8 лет

В понедельник цены на золото снизились, но держались вблизи рекордного максимума, достигнутого на прошлой неделе. После решения о резком снижении ставки в США и ожиданий еще одного значительного сокращения в ноябре, металл завершает квартал с самыми сильными результатами за последние восемь лет, пишет Reuters.

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Рекордный рост

В текущем квартале цена на золото выросла на 14%, что является лучшим результатом с января 2016 года.

В месячном исчислении золото прибавило 6% в сентябре после достижения очередного рекордного максимума $2 685,42 в четверг в ходе ралли, вызванного снижением ставки ФРС на 0,5%, стимулирующими мерами Китая и продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке.

Прогнозы

«Золото может дойти до $2 700, если данные по рынку труда на этой неделе оправдают снижение ставки ФРС еще на 75 базисных пунктов до конца года», — сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

На этой неделе в линейку данных входят данные по занятости в США от ADP, а также цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе, которые могут внести дополнительную ясность в состояние американского рынка труда.

30 сентября ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

«Если выступление Пауэлла вселит в инвесторов оптимизм в отношении того, что нас ждет более агрессивное снижение ставок, доллар США может пострадать, а золото снова окажется в выигрыше», — добавил Уотерер.

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