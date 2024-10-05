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5 октября 2024, 16:20 Читати українською

МВФ снова призвал Сальвадор пересмотреть отношение к биткоину

Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора пересмотреть регулирование криптоактивов и сократить использование биткоина. Об этом сообщает Reuters.

Международный валютный фонд призвал власти Сальвадора пересмотреть регулирование криптоактивов и сократить использование биткоина.
Фото: depositphotos

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Заявление МВФ

«Мы рекомендовали сузить сферу действия Закона о биткоинах, усилить нормативно-правовую базу и надзор за экосистемой, а также ограничить влияние криптоактивов на государственный сектор», — отметила директор департамента по коммуникациям МВФ Джули Козак.

Читайте: Сальвадор запустил собственный майнинговый биткоин-пул

Также МВФ положительно оценил некоторые аспекты политики президента Наиба Букеле и бюджет на 2025 год.

Напомним

В сентябре 2021 г. Сальвадор первым в мире легализовал цифровое золото как законное средство для расчетов.

Ранее президент Сальвадора сообщал, что государство не только покупает биткоины, но и получает их благодаря оформлению гражданства, конвертации валюты для бизнеса, майнинга и государственных услуг. Также правительство одобрило выпуск биткоин-бондов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 октября 2024, 18:05
#
Пора і Україні легалізувати біток:)
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