Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, в результате которого ожидают выделения шестого транша в размере $1,1 млрд к началу ежегодных заседаний Фонда 21−26 октября 2024 года. Об этом сообщила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, пишет «Интерфакс-Украина».
МВФ примет окончательное решение о пересмотре EFF для Украины до 21 октября
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Подробности
«Ожидается, что совет директоров примет решение о пятом пересмотре EFF до начала ежегодных заседаний EFF», — сказала она.
Предыстория
Власти Украины и миссия МВФ 10 сентября достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о пятом пересмотре программы EFF.
Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года. Тогда отмечали, что она является частью пакета международной поддержки Украины в размере $115 млрд, однако затем эта сумма была увеличена до $122 млрд по базовому сценарию.
МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда
Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй, третий и четвертый в размере SDR664 млн (примерно $880−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года, а также в конце марта 2024 года. Пятый транш SDR1,66 млрд ($2,2 млрд) Украина получила в начале июля по итогам четвертого пересмотра программы.
Напомним
«Минфин» писал, что МВФ начинает переговоры с Украиной по пересмотру программы расширенного финансирования на $1,1 млрд.
График пересмотров программы МВФ
- 5-й просмотр — в октябре 2024 года. Приблизительно на $1,1 млрд (835 млн СДР);
- 6-й просмотр — в декабре 2024 года. Тоже примерно на $1,1 млрд (S835 млн СДР);
- 7-й пересмотр — с 1 марта 2025 года. Приблизительно на $0,9 млрд (684 млн СДР).
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