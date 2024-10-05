МВФ примет окончательное решение о пересмотре EFF для Украины до 21 октября

Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины, в результате которого ожидают выделения шестого транша в размере $1,1 млрд к началу ежегодных заседаний Фонда 21−26 октября 2024 года. Об этом сообщила директор МВФ по коммуникациям Джули Козак, пишет «Интерфакс-Украина».

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«Ожидается, что совет директоров примет решение о пятом пересмотре EFF до начала ежегодных заседаний EFF», — сказала она.

Предыстория

Власти Украины и миссия МВФ 10 сентября достигли соглашения на уровне персонала (SLA) о пятом пересмотре программы EFF.

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года. Тогда отмечали, что она является частью пакета международной поддержки Украины в размере $115 млрд, однако затем эта сумма была увеличена до $122 млрд по базовому сценарию.

МВФ и Украина достигли соглашения на уровне персонала о финансовой помощи на сумму свыше $1 миллиарда