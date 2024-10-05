В Украине хотят ввести базовую социальную помощь. Подробности

Минсоцполитики подготовило постановление Кабмина по реализации экспериментального проекта по внедрению базовой социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения, пишет Лига.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Проект предусматривает оказание базовой социальной помощи как основного инструмента преодоления бедности и поддержки людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь будет рассчитываться как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной, что составляет 4500 гривен на одного члена семьи.

Общий размер базовой помощи для семьи определяется следующим образом: для первого члена семьи (уполномоченного представителя) — 100% от базовой величины, а для каждого следующего члена — 70% от этой суммы.

Кому будет назначаться помощь

Базовая социальная помощь будет предоставляться исключительно по желанию получателя и не будет отменять право других видов государственной поддержки.

Подать заявку могут члены семей, получающих следующие виды помощи:

государственную помощь малообеспеченным семьям;

помощь на детей для одиноких матерей;

помощь многодетным семьям;

временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

помощь для внутриперемещенных лиц;

социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.

Пенсионеры также смогут получать базовую помощь

Для пенсионеров размер базовой социальной помощи будет зависеть от их страхового стажа:

менее 10 лет — 53% от базовой величины;

10−20 лет — 62%;

20−30 лет — 70%;

более 30 лет — 88%.

Базовую социальную помощь не будут назначать, если

В семье есть трудоспособные лица, которые достигли 18 лет, но не работают, не учатся на дневной форме, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости как безработные более 3 месяцев за учитываемый период. Есть исключения для:

лиц, уплачивающих единый социальный взнос хотя бы 3 месяца;

лиц, которые ухаживают за детьми, больными или людьми с инвалидностью и оказывают соцуслуги;

людей, потерявших трудоспособность или за них не уплачивает взнос работодатель из-за долгов;

тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не имеет стажа для пенсии.

Кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 гривен (землю, квартиру, транспорт, ценные бумаги и т. п. ), за исключением медицинских, образовательных и коммунальных услуг.

На банковских счетах семьи есть более 100 000 гривен или облигации на эту же сумму.

В семье есть вторая квартира или дом, кроме жилья, которое:

расположено на территориях, где ведутся боевые действия;

разрушено из-за войны или признано непригодным для проживания;

принадлежит ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки;

находится в общежитии или на праве долевой собственности;

было унаследовано, но не сдается в аренду.

В собственности семьи есть более одного автомобиля, которому менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа). Исключение — автомобиль, полученный бесплатно или на льготных условиях через соцслужбы.

Базовая помощь все же будет назначаться, если семья воспитывает 3 и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся на дневной форме), и у них есть вторая квартира, но ее общая площадь не превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Экспериментальный проект по выплатам базовой социальной помощи должны реализовать до 31 декабря 2026 года.