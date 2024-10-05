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5 октября 2024, 12:16 Читати українською

В Украине хотят ввести базовую социальную помощь. Подробности

Минсоцполитики подготовило постановление Кабмина по реализации экспериментального проекта по внедрению базовой социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения, пишет Лига.

Минсоцполитики подготовило постановление Кабмина по реализации экспериментального проекта по внедрению базовой социальной помощи для наиболее уязвимых слоев населения, пишет Лига.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноПроект предусматривает оказание базовой социальной помощи как основного инструмента преодоления бедности и поддержки людей в сложных жизненных обстоятельствах.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Проект предусматривает оказание базовой социальной помощи как основного инструмента преодоления бедности и поддержки людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь будет рассчитываться как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной, что составляет 4500 гривен на одного члена семьи.

Общий размер базовой помощи для семьи определяется следующим образом: для первого члена семьи (уполномоченного представителя) — 100% от базовой величины, а для каждого следующего члена — 70% от этой суммы.

Кому будет назначаться помощь

Базовая социальная помощь будет предоставляться исключительно по желанию получателя и не будет отменять право других видов государственной поддержки.

Подать заявку могут члены семей, получающих следующие виды помощи:

  • государственную помощь малообеспеченным семьям;

  • помощь на детей для одиноких матерей;
  • помощь многодетным семьям;
  • временную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • помощь для внутриперемещенных лиц;
  • социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и людям с инвалидностью.

Пенсионеры также смогут получать базовую помощь

Для пенсионеров размер базовой социальной помощи будет зависеть от их страхового стажа:

  • менее 10 лет — 53% от базовой величины;
  • 10−20 лет — 62%;
  • 20−30 лет — 70%;
  • более 30 лет — 88%.

Базовую социальную помощь не будут назначать, если

В семье есть трудоспособные лица, которые достигли 18 лет, но не работают, не учатся на дневной форме, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не состоят на учете в центре занятости как безработные более 3 месяцев за учитываемый период. Есть исключения для:

  • лиц, уплачивающих единый социальный взнос хотя бы 3 месяца;
  • лиц, которые ухаживают за детьми, больными или людьми с инвалидностью и оказывают соцуслуги;
  • людей, потерявших трудоспособность или за них не уплачивает взнос работодатель из-за долгов;
  • тех, кто уже достиг пенсионного возраста, но не имеет стажа для пенсии.

Кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 гривен (землю, квартиру, транспорт, ценные бумаги и т. п.), за исключением медицинских, образовательных и коммунальных услуг.

На банковских счетах семьи есть более 100 000 гривен или облигации на эту же сумму.

В семье есть вторая квартира или дом, кроме жилья, которое:

  • расположено на территориях, где ведутся боевые действия;
  • разрушено из-за войны или признано непригодным для проживания;
  • принадлежит ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки;
  • находится в общежитии или на праве долевой собственности;
  • было унаследовано, но не сдается в аренду.

В собственности семьи есть более одного автомобиля, которому менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа). Исключение — автомобиль, полученный бесплатно или на льготных условиях через соцслужбы.

Базовая помощь все же будет назначаться, если семья воспитывает 3 и более детей до 18 лет (или до 23 лет, если они учатся на дневной форме), и у них есть вторая квартира, но ее общая площадь не превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Экспериментальный проект по выплатам базовой социальной помощи должны реализовать до 31 декабря 2026 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
5 октября 2024, 12:21
#
Хочуть, планують і обіцяють.
+
0
bonv
bonv
5 октября 2024, 12:22
#
За даними демографів у 2023 році близько 67% українців опинились за межею бідності.
Скільки буде за підсумками 2024 року? Народ обдерти як липку — слоган слуг типу народу.
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